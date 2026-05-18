Бизнесмен нахлу с нож в Ермитажа, седна на императорския стол на Путин ВИДЕО

Мъжът пламенно говори за скъпи заеми и корупция преди да бъде изкаран

18.05.2026 | 16:30 ч.
Фалирал предприемач от Ленинградска област, нахлу с нож в сградата на Ермитажа в Санкт Петербург. Случката е от неделя, 17 май. След това мъжът е седнал на Големия императорски трон в зала "Свети Георги" и е започнал да чете обръщение към президента Владимир Путин, пише "Фонтанка“.

Бизнесменът говорил за скъпи заеми, корупция в длъжностните лица и призовал президента да разследва законността на случващото се, защото "няма малки неща“.

Когато служител на Ермитажа се опитал да успокои мъжа, той грабнал ножа, който бил внесъл в музея, криейки го в ботуша си. Служители на Росгвардия извели посетителите от залата и задържали бизнесмена.

"По време на ареста мъжът се опитал активно да се съпротивлява на патрула“, съобщи пресслужбата на Росгвардия, добавяйки, че мъжът е отведен в полицейското управление.

Задържаният е 45-годишният Александър от село Горбунки. Предприемачът имал поне четири бизнес проекта. Преди две години той регистрирал компания за разработка на софтуер. Според резултатите от 2025 г. организацията е отчела загуби. Още две компании на бизнесмена са ликвидирани по решение на Федералната данъчна служба, а четвъртата наскоро не е показвала признаци на дейност.

Санкт Петербург Владимир Путин Ермитаж корупция Русия
