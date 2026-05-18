Бизнесмен нахлу с нож в Ермитажа, седна на императорския стол на Путин ВИДЕО

Фалирал предприемач от Ленинградска област, нахлу с нож в сградата на Ермитажа в Санкт Петербург. Случката е от неделя, 17 май. След това мъжът е седнал на Големия императорски трон в зала "Свети Георги" и е започнал да чете обръщение към президента Владимир Путин, пише "Фонтанка“.
Бизнесменът говорил за скъпи заеми, корупция в длъжностните лица и призовал президента да разследва законността на случващото се, защото "няма малки неща“.
🚨 In St. Petersburg’s Hermitage Museum, an entrepreneur seized the imperial throne to address Putin
The man climbed onto the exhibit and began emotionally shouting about bribes, debts, loans, and the collapse of his business empire.
Когато служител на Ермитажа се опитал да успокои мъжа, той грабнал ножа, който бил внесъл в музея, криейки го в ботуша си. Служители на Росгвардия извели посетителите от залата и задържали бизнесмена.
"По време на ареста мъжът се опитал активно да се съпротивлява на патрула“, съобщи пресслужбата на Росгвардия, добавяйки, че мъжът е отведен в полицейското управление.
Задържаният е 45-годишният Александър от село Горбунки. Предприемачът имал поне четири бизнес проекта. Преди две години той регистрирал компания за разработка на софтуер. Според резултатите от 2025 г. организацията е отчела загуби. Още две компании на бизнесмена са ликвидирани по решение на Федералната данъчна служба, а четвъртата наскоро не е показвала признаци на дейност.