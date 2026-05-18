Първата украинска управляема авиационна бомба преминава изпитания

Първата украинска управляема авиационна бомба, разработена в Украйна, успешно завърши изпитанията и е готова за бойно разполагане.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви това във Facebook , цитиран от "Украинформ".

"Продължаваме да разработваме украински високотехнологични решения за фронтовата линия. Участник в Brave1 създаде първата украинска управляема авиационна бомба, която вече е преминала необходимите тестове и е готова за бойно приложение“, каза Федоров.

Според него процесът на разработка е отнел 17 месеца.

"Украинската управляема авиационна бомба има уникален дизайн и е създадена с оглед на реалностите на съвременната война. Тя не е копие на западни или съветски решения, а оригинална разработка на украински инженери, предназначена за ефективно поразяване на укрепления, командни пунктове и други вражески цели на разстояния от десетки километри след изстрелването", обясни той.

"Бойната глава тежи 250 кг. Министерството на отбраната вече е закупило първата експериментална партида. В момента пилотите тренират и адаптират оперативни сценарии за използване на това ново оръжие в реални бойни условия", добави министърът.

Федоров подчерта, че Украйна преминава от внос на индивидуални решения към разработване на собствени високотехнологични оръжия, които систематично укрепват украинските сили и осигуряват технологично предимство на бойното поле.

"Скоро украински управляеми авиобомби ще поразяват вражески цели. Ние разширяваме мащаба на решения, които увеличават обхвата и прецизността и променят правилата на съвременната война", каза той.