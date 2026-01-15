IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кадиров: Нямам проблеми с бъбреците, а с лютите чушки

Лидерът на Чечения бил в добро здраве

15.01.2026 | 08:01 ч. Обновена: 15.01.2026 | 08:03 ч. 2
Снимка БГНЕС

Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, предават руски медии.

"Кълна се в Аллах,

нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха

Единственото нещо, което не мога да понасям, е лют пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?“, заяви Кадиров.

По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република. Твърди се, че политикът е страдал от бъбречна недостатъчност и състоянието му е оценено като сериозно. /Труд

