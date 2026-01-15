Кадиров: Нямам проблеми с бъбреците, а с лютите чушки

Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров заяви в предаване на живо на страницата на своя помощник в социалните мрежи, че няма проблеми с бъбреците или стомаха, предават руски медии.

"Кълна се в Аллах,

нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха

Единственото нещо, което не мога да понасям, е лют пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?“, заяви Кадиров.

По-рано медии, позовавайки се на украински източници, съобщиха за сериозни здравословни проблеми на главата на Чеченската република. Твърди се, че политикът е страдал от бъбречна недостатъчност и състоянието му е оценено като сериозно. /Труд