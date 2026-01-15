IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иранските власти: 26-годишният Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Той е обвинен в заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропаганда срещу режима

15.01.2026 | 11:08 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Двайсет и шест годишният иранец Ерфан Солтани, арестуван на 10 януари по време на протестите в Иран, не е осъден на смърт, предаде Ройтерс, като се позова на държавните ирански медии.

Съдебната власт заяви, че Солтани, който в момента се намира в централния затвор в град Карадж, близо до иранската столица Техеран, е обвинен в „заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандни дейности срещу режима“, но смъртното наказание не се прилага за такива обвинения, ако те бъдат потвърдени от съда.

По-рано беше съобщено, че е планирана неговата екзекуция и че той е лишен от основни права, включително от достъп до адвокат.
(БТА)

 

Иран Ерфан Солтани смъртна присъда
