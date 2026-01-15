Иранските власти: 26-годишният Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Двайсет и шест годишният иранец Ерфан Солтани, арестуван на 10 януари по време на протестите в Иран, не е осъден на смърт, предаде Ройтерс, като се позова на държавните ирански медии.

Съдебната власт заяви, че Солтани, който в момента се намира в централния затвор в град Карадж, близо до иранската столица Техеран, е обвинен в „заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандни дейности срещу режима“, но смъртното наказание не се прилага за такива обвинения, ако те бъдат потвърдени от съда.

Свързани статии Отложена е екзекуцията на иранския протестиращ Солтани

По-рано беше съобщено, че е планирана неговата екзекуция и че той е лишен от основни права, включително от достъп до адвокат.

(БТА)