Отложена е екзекуцията на иранския протестиращ Солтани

Това обаче може да стане "в рамките на няколко часа"

15.01.2026 | 07:32 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Ерфан Солтани, за когото се смяташе, че ще е първият екзекутиран демонстрант заради масовите антиправителствени протести, не е бил изведен на ешафода вчера. Това съобщи днес член на семейството му пред Sky News.

Роднините на младия иранец добавиха обаче, че Солтани все още може да бъде екзекутиран по всяко време.

26-годишният мъж бе арестуван миналия четвъртък. Норвежката организация за правата на човека Hengaw съобщи, че той се намира в затвора Qezel Hesar и "вероятността да бъде екзекутиран в рамките на няколко часа е много висока“.

Държавният департамент на САЩ заяви, че смъртта на Солтани ще бъде първата екзекуция на протестиращ от демонстрациите, но "не и последната“.

По-късно Доналд Тръмп обеща да предприеме "много силни мерки“, ако режимът в Техеран продължи с нови екзекуции срещу протестиращи. По-рано той заяви, че ако това се случи военни действия на САЩ в Иран ще са неизбежни. /Фокус

Това се случи Dnes

солтани Иран екзекуция отложена
