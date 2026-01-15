Самолет на Turkish Airlines кацна аварийно в Барселона заради бомбена заплаха

Полет на Turkish Airlines от Истанбул е извършил аварийно кацане на летище Барселона-Ел Прат след неуточнена заплаха на борда, съобщи испанският летищен оператор AENA.

Въпреки инцидента летището работи нормално, съобщава агенция Ройтерс.

Полицейските служители на Guardia Civil заявиха, че разследват инцидента, без да предоставят повече информация. Служители на Turkish Airlines не бяха на разположение за коментар.

От публикация в социалната мрежа Х става ясно, че когато полет ТК1853 е приближил летището в Барселона един от пътниците е променил името на Wi-Fi мрежата на самолета, така че то да съдържа бомбена заплаха.

След безопасното приземяване на самолета испанските власти са започнали съответните проверки съгласно международните разпоредби за авиационна безопасност.