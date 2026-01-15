IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Самолет на Turkish Airlines кацна аварийно в Барселона заради бомбена заплаха

Промяна на Wi-Fi мрежата на самолета предизвика паника

15.01.2026 | 15:25 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Полет на Turkish Airlines от Истанбул е извършил аварийно кацане на летище Барселона-Ел Прат след неуточнена заплаха на борда, съобщи испанският летищен оператор AENA. 

Въпреки инцидента летището работи нормално, съобщава агенция Ройтерс.

Полицейските служители на Guardia Civil заявиха, че разследват инцидента, без да предоставят повече информация. Служители на Turkish Airlines не бяха на разположение за коментар.

От публикация в социалната мрежа Х става ясно, че когато полет ТК1853 е приближил летището в Барселона един от пътниците е променил името на Wi-Fi мрежата на самолета, така че то да съдържа бомбена заплаха. 

След безопасното приземяване на самолета испанските власти са започнали съответните проверки съгласно международните разпоредби за авиационна безопасност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Turkish Airlines Барселона самолет аварийно кацане бомбена заплаха WiFi
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem