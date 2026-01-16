IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Тръмп беше посочил украинския президент като причина за за бавния напредък на мирните преговори

16.01.2026
Снимка: архив, БГНЕС

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира, след като американският президент Доналд Тръмп посочи украинския президент като причина за бавния напредък на мирните преговори, предаде Ройтерс.

„Говорихме и за дипломатическата работа с Америка – Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, коментирайки телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. 

В интервю пред Ройтерс американският президент бе запитан защо водените от САЩ преговори все още не са довели до прекратяване на най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война. „Зеленски“, отговори Тръмп.

 

