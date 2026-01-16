Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира, след като американският президент Доналд Тръмп посочи украинския президент като причина за бавния напредък на мирните преговори, предаде Ройтерс.

„Говорихме и за дипломатическата работа с Америка – Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, коментирайки телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В интервю пред Ройтерс американският президент бе запитан защо водените от САЩ преговори все още не са довели до прекратяване на най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война. „Зеленски“, отговори Тръмп.