Замфиров след успеха: Щастлив съм, все едно имам криле

Победителят при състезанието от Световната купа в Банско – Тервел Замфиров сподели и първите си думи след успеха. Сноубордистът каза, че няма да има време за празнуване. Причината - след дни ще има изпит в университета и сега ще направи финална подготовка за него.

“Изключително съм щастлив след този успех. Винаги съм се мечтал и съм се надявал първата ми победа за Световната купа да бъде в Банско. Състезанието беше много изравнено, а условията бяха на ниво. Все едно имам криле, когато чуя феновете отдолу. Предстои да разберем къде е лимитът ми. Надявам се да разберем след 20-25 години. 8 февруари е само спирка по пътя”, каза след състезанието Замфиров.

“Раздвоен съм на две личности – едната е концентрирана в спорта, а другата в образованието. Изпитът ми е в четвъртък. Не мисля, че успехите ми в спорта имат общо с академичния успех. Баща ми беше щастлив като мой треньор. Каза, че се радва за успеха. За всички нас, които прекарваме часове на пистата, за всички нас това е само една оценка за свършената работа“, сподели Замфиров.