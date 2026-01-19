Рейс със сватбари се обърна, поне 10 души загинаха

Най-малко 10 души загинаха и 80 бяха ранени при преобръщане на автобус, превозващ гости на сватба, в индийския щат Джаркханд, предаде ПТИ, като се позова на местните власти.

Пет от жертвите са загинали на място, а останалите са издъхнали по-късно от раните си.

Повече от 70 от ранените са хоспитализирани в различни болници в щата.

Автобусът е превозвал 90 души от град Чхатисгарх към Латехар. Шофьорът на превозното средство разказа пред репортери, че в района на долината Орса Бангладара спирачките са отказали.

"Въпреки опитите ми да спра превозното средство с ръчната спирачка и да изключа двигателя, не успях да възстановя контрола и автобусът се преобърна“, добави той./БТА