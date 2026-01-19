IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рейс със сватбари се обърна, поне 10 души загинаха

Има и 80 ранени при инцидента в Индия

19.01.2026 | 14:58 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Най-малко 10 души загинаха и 80 бяха ранени при преобръщане на автобус, превозващ гости на сватба, в индийския щат Джаркханд, предаде ПТИ, като се позова на местните власти. 

Пет от жертвите са загинали на място, а останалите са издъхнали по-късно от раните си.

Повече от 70 от ранените са хоспитализирани в различни болници в щата. 

Автобусът е превозвал 90 души от град Чхатисгарх към Латехар. Шофьорът на превозното средство разказа пред репортери, че в района на долината Орса Бангладара спирачките са отказали. 

"Въпреки опитите ми да спра превозното средство с ръчната спирачка и да изключа двигателя, не успях да възстановя контрола и автобусът се преобърна“, добави той./БТА

индия катастрофа
