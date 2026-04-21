Актьор от One Tree Hill стана татко

Джеймс Лафърти стана татко за първи път! 40-годишният актьор, който изигра Нейтън Скот в One Tree Hill, обяви щастливата новина чрез публикация в профила си в Instagram. Със съпругата му Александра Парк постнаха черно-бяла снимка, на която се вижда как техните ръце държат ръчичките на бебето.

Става ясно, че то се казва Ривър Джей Лафърти.

"Любовта има ново значение. Ривър Джей Лафърти - 12/4/2025", гласи текстът към сладкия кадър.

Това наведе феновете на мисълта, че бебето се е родило още през миналата година, но родителите чак сега споделят новината.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net