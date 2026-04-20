Майка и предприемачка бе убита ден след като поиска развод

Жена от Юта е била убита при предполагаем случай на убийство, последвано от самоубийство, само ден след като е подала молба за развод, твърдят близки приятели на семейството.

Полицията е извършила проверка по сигнал за състоянието ѝ в жилище в Херимън вечерта в петък, 17 април, съобщава полицейското управление на Херимън, цитирано от KSL-TV и People. След като пристигнали на адреса, служителите открили тялото на жена, за която изглеждало, че е починала вследствие на травма, нанесена с тъп предмет, както и тялото на мъж, чиято смърт по първоначални данни изглеждала самопричинена. По данни на полицията мъжът не е живеел в това жилище. Към този момент властите не са оповестили имената на жената и мъжа.

Близки посочиха самоличността на жертвата

Семейни приятели излязоха публично и идентифицираха загиналата жена като Линда Паола Зерпа Лара - 43-годишна майка и предприемач в сферата на красотата, родом от Венецуела, съобщава KSL-TV.

Патрисия Киньонес и Фабиан Рапалино, които се представят като нейни приятели, заявяват пред медията от името на майка ѝ, че в деня на смъртта си Лара е трябвало да се срещне с отчуждения си съпруг, с когото, по думите им, имала 10-годишно дете. Медията също така съобщава, че тя е подала молба за развод ден преди смъртта си.

Молбата за развод е подадена ден по-рано

Съдебен документ показва, че човек с име, съвпадащо с това на Лара, е подал молба за развод в Трети съдебен окръг в окръг Солт Лейк в четвъртък, 16 април. Към момента не е ясно дали мъжът, заподозрян в предполагаемия случай на убийство и самоубийство, е същият човек, посочен в документите по развода. Според семейните приятели детето на двамата не е било у дома по време на инцидента.

"Тя беше светлина"

В разговор с KSL-TV Киньонес казва, че Лара е била "ярка светлина за майка си", която живее наблизо в Магна.

"Човек, който винаги се опитваше да прави най-доброто за своята общност, за венецуелската общност", добавя тя.

По думите на приятелите ѝ Лара се е преместила в Съединените щати от Венецуела преди осем години, съобщава KSL-TV. Лара, лицензиран козметичен специалист, е собственик на Pao Glow & Beauty в Солт Лейк Сити, според профилите ѝ в социалните мрежи.