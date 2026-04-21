Ирония: Мъж, заклел се никога да не убие слон, загина от... слон

Собственик на сафари парк, който приживе казвал, че би предпочел да бъде убит от слон, отколкото да застреля такъв, загина именно по този начин - прегазен от слон в своя резерват за диви животни в Южна Африка.

65-годишният Гари Фрийман - опитен сафари гид - водел малка група туристи в частния природен резерват "Класери" в провинция Лимпопо, североизточната част на Република Южна Африка, на 9 април, когато внезапно слон, който бил "извън контрол", се насочил към него, съобщава Daily Mail и New York Post.

Атаката станала за секунди

"Гари се опита да спре атаката, но не произведе нито един изстрел. Слонът беше върху него за секунди и, както можете да си представите, гледката не беше приятна. Няма как някой да спре шест тона разгневен слон. "За щастие", всичко приключи бързо", разказва източник.

Четиримата туристи, които били с него, помогнали да го качат в автомобил и побързали да го закарат за медицинска помощ, но нищо не можело да бъде направено.

"Той беше починал от тежките си наранявания", казва още източникът.

"Той обичаше слоновете"

По думите на хора, посещавали резервата, Гари Фрийман имал дълбока връзка със слоновете.

"В миналото сме го чували да говори с огромно уважение и любов към тях. Той казваше, че би предпочел да бъде убит от слон, отколкото да застреля такъв. Може би това е начинът, по който аз избирам да го виждам, но сякаш между него и това животно е имало нещо специално - връзка душа с душа, която го е направила избраника за неговото избавление", пише Джуди Конърс от Йоханесбург в публикация във Facebook в негова памет.

33 години сред дивата природа

Гари Фрийман завършва висшето си образование със специалност машинно инженерство, но по-късно поема по различен път - става рейнджър и в продължение на 33 години управлява сафари компанията, на която е съсобственик.

Той е сред съоснователите на "Класери" през 1969 г., когато 36 собственици на ферми обединяват земите си, за да създадат един от най-големите резервати в Южна Африка, дом на т.нар. "Голямата петорка".

Проверяват дали животното е опасно

Полицията в Лимпопо е започнала разследване по случая, като експерти ще преценят дали слонът представлява опасност за други хора.

Макар нападенията от слонове да са рядкост, статистиката сочи, че между 300 и 600 души годишно губят живота си вследствие на такива инциденти.

Само през януари близо две дузини души загинаха, а 15 бяха ранени, след като слон вилня в продължение на 10 дни в няколко града и села в Индия.