Косопад, умора, омазнен черен дроб: Може би ви липсват протеини

Протеинът изпълнява много жизненоважни роли, включително във формирането на мускули, кости, кожа, коса и нокти, регулирането на имунната система и функционирането на мозъка. Затова дефицитът на протеини може да доведе до много симптоми, като чуплива коса и нокти, промени в настроението, мускулна слабост и по-често разболяване. Какви други рискове за здравето може да крие недостигът на протеин?

Мускулна атрофия

Това състояние се наблюдава при много ниски нива на прием на протеини и при случаи на дефицит на протеини (и калории), като ограничаваща диета или продължително гладуване. Мускулна атрофия, повлияна от ниското ниво на белтъчини в организма, се наблюдава и при следните здравословни състояния:

Чупливи нокти, изтъняваща коса или суха кожа

Сухата, тънка коса и чупливите, бавно растящи нокти могат да бъдат първите признаци на ниски нива на протеини в организма. При по-тежък дефицит на протеини, косата на човек губи пигмента си, а къдравата коса става права.

Също така, кожата може да стане крехка и да се лющи. И накрая, при хранителни разстройства като анорексия или булимия невроза, по лицето и тялото може да растат меки, светли косми.

Повишена раздразнителност или промени в настроението

Аминокиселините – градивните елементи на протеините – са от съществено значение за производството на невротрансмитери (мозъчни химикали), регулиращи настроението, като серотонин и норепинефрин.

Дефицитът на белтъчини може да доведе до намаляване на тези невротрансмитери, което потенциално допринася за развитието на разстройства на настроението, като депресия. Освен депресивните симптоми, тревожността също е свързана с дефицит на протеини, особено при тийнейджъри. Депресията е често срещано, но сериозно психично разстройство, което може да бъде леко или тежко.

Източник: Косопад, умора и чупливи нокти? Възможно е причината да е липса на протеин