Произведено в САЩ: Версия на смъртоносните ирански дронове-самоубийци Shahed ВИДЕО

Проектиран от SpektreWorks за американските военни, новият модел струва 35 000 долара - далеч по-евтино от конвенционална ракета - и се използва от първите залпове на съвместния удар между САЩ и Израел срещу Иран, операция "Епична ярост“.

Докато САЩ са свикнали военното им оборудване да бъде копирано от противници, Крис Плезънс от War on Tape казва, че LUCAS е първият път от десетилетия, в който Щатите толкова открито имитираха един от своите врагове.

Въпреки това, остават съществени разлики между моделите LUCAS и Shahed.

Докато иранските пилоти на Shahed трябва да планират траекториите на полета си преди излитане, новите американски дронове за еднопосочна атака - вид превозно средство, известно като дронове "самоубийство“ или "камикадзе“ - могат да се управляват чрез сателит.

Плезънс, чуждестранен кореспондент каза: "Докато Shahed трябва да бъде предварително програмиран с маршрут и цел преди излитане и не може да промени курса си след изстрелване, LUCAS може".

"Това е така, защото сателитното реле в задната част на дрона позволява на пилота да комуникира с него на огромни разстояния, а камерата отпред позволява на пилота да вижда това, което вижда дронът", споделя Плезънс.

Това означава, че те могат да сканират бойното поле за нови цели, след като LUCAS е във въздуха, но също и да въвеждат нови указания, ако видят нещо, което си струва да се атакува повече от първоначалната цел.

Удар по движещи се цели

"Също така, това означава, че LUCAS може да удря и движещи се цели, като танкове. Ако дронът пристигне на целевата си дестинация и танкът се е преместил, пилотът може просто да насочи дрона към нея.

"Но може би най-важното е, че това сателитно реле позволява на дрона LUCAS да комуникира с други близки дронове LUCAS. Това позволява на дроновете да се координират помежду си като част от рояк и ги прави много по-мощни", споделя кореспондентът.

LUCAS е дълъг 3 метра, с размах на крилата от 2,4 метра, което го прави малко по-малък от Shahed 136.

Той има максимална скорост от 185 км/ч и обхват от само 800 км, в сравнение със 200 км/ч и 2400 км за иранския модел.

Но с тегло от 81 кг с пълен товар, американският модел е много по-лек, по-тих и притежава известна степен на гъвкавост, която липсва на Shahed.

Освен че може да бъде пилотиран след излитане, 18-килограмовата бойна глава на LUCAS може да бъде заменена с оборудване за наблюдение или заглушаване.

Плезънс добавя: "Отпред е полезният товар. Той може да бъде запълнен с 18 килограма силно експлозивно вещество, предназначено да взриви всичко, в което дронът лети".

Допълнителни характеристики

Но може да се замени и със сензори за наблюдение, за да се шпионират враговете, или с оборудване за електронна война, за да се повреждат електрическите им системи, което е друга голяма разлика с Shahed.

"А след това в носа на дрона LUCAS имаме камера, прикрепена към стабилизатор. Това позволява на камерата да се върти на 360 градуса".

САЩ бяха необичайно категорични относно това как директно LUCAS е заимствал от техническите спецификации на дроновете в спецификациите на LUCAS.

Адмирал Брад Купър от Централното командване на САЩ (CENTCOM), който командва американските сили в Иран, каза, че летателните апарати вече могат да постигнат "масивни ефекти“.

LUCAS drones used by the U.S. in strikes against Iran. The United States has for the first time employed one-way attack drones in combat. They resemble Iran’s Shahed-136 and Russia’s Geran-2 drones and cost $40,000 each. They feature SpaceX Starlink terminals and fly at 120 mph. pic.twitter.com/w4t9DNk2gA — @mikko (@mikko) March 1, 2026

"Оперативната група за дронове на Централното командване на САЩ, наречена Оперативна група Scorpion, е изстреляла безброй еднопосочни атакуващи дронове, постигайки масивни ефекти. LUCAS [беше] незаменим, както много от вас знаят, и ако не знаете, това беше оригинален ирански дизайн на дрон. Заловихме го, извадихме вътрешностите, изпратихме го обратно в Америка, сложихме му надпис "Произведено в Америка“, донесохме го обратно тук и сега ги обстрелваме по иранците", разказва Купър.

Въпреки че в началото на конфликта в Иран се говореше много за дроновете на Ислямската република, които принуждават Израел и съседните страни да изчерпят запасите си от скъпи противоракетни балистични средства, Плезънс смята, че дронът LUCAS може да даде значителен тласък на САЩ във военната им кампания.

"LUCAS не е толкова заместител на американските ракети, колкото е комплимент към тях, защото е евтин и много по-лесен за производство от ракета“, каза той и добавя:

🇺🇸 US Navy just made history: first-ever launch of the LUCAS drone from the flight deck of USS Santa Barbara in the Arabian Gulf. LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System) is a reverse-engineered, upgraded version of Iran's own Shahed-136 built in the US by Spectreworks for… https://t.co/IGRSCYXjvk pic.twitter.com/NQuqDz1Mby — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2026

"Дроновете могат да бъдат разположени срещу нискоценни цели на къси или средни разстояния, може би не главния щаб на иранската армия, а полева казарма, склад за боеприпаси или работилница за превозни средства.

"Унищожаването на тези цели може да не осакати противник, но ще внесе триене в бойните му планове, като хвърляне на пясък в зъбните колела на сложна машина", завършва адмирал Купър.