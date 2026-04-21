Защо Америка и Китай се нуждаят от АСЕАН

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин се срещнат в Пекин в средата на май, посещението ще отбележи следващата стъпка в опитите за стабилизиране на най-значимите отношения в света. Последния път, когато двамата лидери се срещнаха лице в лице, в Южна Корея в края на миналата година, Тръмп определи срещата като свикване на „Г-2“. Може би е било просто небрежна забележка, но препратката – предполагаща, че Вашингтон и Пекин ще определят съвместно условията на регионалния и дори глобалния ред – отекна в региона. Съюзници на САЩ като Австралия и Япония веднага се запитаха дали Вашингтон ги изоставя и предоставя на Пекин по-голямо влияние.

В миналото нито Китай, нито Съединените щати приемаха етикета Г-2. Американските власти се възпротивляваха на даването на символичен паритет на Китай, докато Пекин подозираше, че Вашингтон се опитва да накара Китай да поеме международни тежести, които не иска да поеме. Но този път, независимо дали умишлено или не, използването на термина Г-2 от Тръмп разкри една неудобна, но все по-неизбежна истина: в Азия Китай и Съединените щати трябва да работят заедно, за да осигурят стабилност, дори когато се конкурират ожесточено. Пекин и Вашингтон трябва да споделят по-голяма отговорност за управлението на геополитическите рискове, координирането на икономическата политика и намаляването на възможността за погрешни изчисления и несъответствия около критични точки като Тайванския проток.

Но двете страни се нуждаят от помощ. Отношенията им са твърде нестабилни, а мащабът на предизвикателствата в региона е твърде голям, за да могат Китай и Съединените щати сами да осигурят регионален мир. Зараждащата се Г-2 трябва да признае регионалните институции, които вече играят важна роля в деескалацията на конфликта. Асоциацията на страните от Югоизточна Азия и свързаните с нея форуми и срещи на върха отдавна помагат за притъпяване на острите ръбове на политиката на великите сили, като разпръскват влияние, институционализират диалога и предлагат спасителни за репутацията си изходни точки по време на кризи. Организации като АСЕАН и нейните клонове предоставят това, което Г-2 не може: регионална подкрепа, приобщаваща рамка за управление на напрежението и дипломатически практики, които правят сдържаността по-трайна.

Трайният мир в Азия се постига най-добре чрез комбиниране на взаимодействието между САЩ и Китай с дипломатическите процеси на АСЕАН – това, което може да се нарече „Г-2 Плюс“. Подобно споразумение нито би отрекло реалността на съперничеството между великите сили, нито би предположило, че то може да бъде разрешено. Вместо това, то би насочило съперничеството към съществуващите многостранни институции, които имат опит в ефективното улесняване на диалога и намаляване на вероятността от конфликт. В регион, където национализмът нараства и геополитическите точки се умножават, подобен подход би запазил Източна Азия стабилна и спокойна, пише Foreign Affairs.

В непосредствения следвоенен период Азия беше най-опасното място в света. От края на Втората световна война до 1979 г. тя е отговорна за приблизително 80 процента от смъртните случаи в битките в световен мащаб. И все пак оттогава регионът е забележително спокоен. Не е имало голяма междудържавна война, въпреки нарастващите военни бюджети и нарастващото влияние на Китай. Днес Азия е далеч по-мирна от Европа и Близкия изток, които са разтърсени от продължаващи войни.

Този дълъг мир се основава на способността на региона да сдържа три фундаментални дестабилизиращи сили: власт, бедност и недоверие.

Както твърдят класическите реалисти в теорията на международните отношения, държавите имат импулс да доминират над другите. В Азия балансът на силите между мрежата от съюзи на САЩ и възходящия Китай е ограничил този импулс и е генерирал относително стабилно равновесие. В същото време бедността и изостаналостта подкопават капацитета на държавите, подхранват бунтове и въвеждат нови източници на трансгранични триения, като бежански потоци и тероризъм. Но индустриалният възход на Япония е задвижвал регионалния растеж от 70-те години на миналия век нататък, а експлозивният икономически възход и инвестициите в инфраструктура на Китай чрез инициативата „Един пояс, един път“ са извадили милиони от бедността и са свързали по-добре региона.

Недоверието обаче е по-трудно за управление. Анархичният характер на международната политика, в която никой всеобхватен авторитет не гарантира сигурността на която и да е държава, означава, че дори отбранителните действия могат да бъдат погрешно интерпретирани като офанзивни. Това подхранва класически дилеми за сигурността, при които усилията на една държава да подобри сигурността си могат да накарат другите да се чувстват по-малко сигурни, предизвиквайки реакции, които увеличават опасността за всички. Азия е уязвима към тази динамика, особено в Тайванския проток и Южнокитайско море, където сигнализирането често размива границата между възпирането и провокацията.

АСЕАН предлага политически приемливо пространство за взаимодействие между САЩ и Китай.

Мултилатерализмът, съсредоточен около АСЕАН, изигра тиха, но решаваща роля в изграждането на доверие в целия регион. Институции като Регионалния форум на АСЕАН и Срещата на върха за Източна Азия, които редовно събират лидери от целия Индо-Тихоокеански регион, предоставят места за обсъждане на нарастващите икономически, политически и предизвикателства, свързани със сигурността. Те са култивирали култура на диалог и са включили мерки за изграждане на доверие в дипломатическите практики на региона, което е помогнало за справянето, ако не и за пълното разрешаване на най-опасните спорове в региона.

Критиците често осмиват АСЕАН като неефективна, защото не е успяла да разреши много регионални конфликти. Камбоджа и Тайланд, например, отново са въвлечени в смъртоносни гранични сблъсъци. Но истинската стойност на АСЕАН се крие в способността ѝ да внушава доверие в регионалната дипломация и да предотвратява прерастването на напрежението в конфликт. От създаването си, така нареченият начин на диалог, консултации, тиха дипломация и ненамеса на АСЕАН помага на държавите членки да преодолеят дълбокото недоверие, което някога е спечелило на Югоизточна Азия прозвището „Балканите на Азия“.

Дипломатическата култура на консултации в АСЕАН, която изисква постигане на консенсус относно вземането на решения, често е критикувана като твърде бавна, предпазлива и ригидна. И все пак, същата тази култура е позволила на АСЕАН да поддържа диалога жив, дори когато политическите условия затрудняват смисленото сътрудничество. Това е видно от способността на АСЕАН да поддържа канали за комуникация с режими като военната хунта в Мианмар, с които много външни сили не са склонни да работят. Механизмите за управление на бедствия на АСЕАН, включително правно обвързващо споразумение за координиране на реакциите и предлагане на спешна помощ, също така улесниха колективните действия след големи хуманитарни кризи като тайфуна Хайян, който опустоши Филипините през 2013 г. Подобно сътрудничество насърчава доверието, генерира добра воля и помага на регионалните военни да действат заедно.

Парадоксално е, че привидната слабост на АСЕАН може да бъде и една от силните ѝ страни.

Тъй като не представлява заплаха нито за Пекин, нито за Вашингтон, АСЕАН предлага политически приемливо пространство за взаимодействие, когато двустранните отношения са обтегнати. Неговата ценност не се състои в разрешаването на недоверието между великите сили, а в предотвратяването на това недоверие да се втвърди в дипломатическа парализа. Като поддържа каналите отворени, особено в моментите, когато директното взаимодействие става политически скъпоструващо, АСЕАН помага да се гарантира, че конкуренцията няма да прерасне в конфронтация.

Силите, които поддържаха мира в Източна Азия в продължение на половин век, са подложени на реално напрежение. Надвисналата надпревара във въоръжаването между Китай и Съединените щати заплашва да наруши регионалния баланс на силите. Контролът върху износа на полупроводници от САЩ и контрамерките на Китай върху критични минерали вече разделят веригите за доставки, отслабвайки взаимозависимостта, която е в основата на регионалната стабилност. А нови групировки за сигурност, като тристранния пакт между Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати (AUKUS) и възродената Четворка, състояща се от Австралия, Индия, Япония и Съединените щати, успокоиха някои съюзници и партньори на САЩ, но рискуват да отстранят други - особено по-малките държави в Югоизточна Азия, които все повече се притесняват, че ще бъдат принудени да живеят със сделки между велики сили, сключени над главите им.

Включването на Г-2 в процесите, ръководени от АСЕАН, предлага по-жизнеспособна алтернатива, отколкото оставянето на правомощията за вземане на решения само на Китай и Съединените щати или разчитането главно на нови групировки, съсредоточени около САЩ, като AUKUS или Quad. Г-2 без други проверки вероятно би предизвикала съпротива от страна на съюзниците и партньорите на САЩ, предпазливи от сделки с велики сили, докато работата с АСЕАН би уверила по-малките държави, че те могат да играят роля, дори ако Китай и Съединените щати трябва да поемат водещата роля. Подобно споразумение би осигурило и дипломатическо прикритие както за Пекин, така и за Вашингтон, правейки координацията да изглежда по-малко като кондоминиум между велики сили и по-скоро като приобщаващ механизъм за стабилизиране на региона.

Г-2 Плюс би включвала рамка за управление на кризи, икономическа координация и многостранни консултации, основана на устойчиво сътрудничество между САЩ и Китай и дипломатическите процеси на АСЕАН. Логиката зад това е ясна. Китай и Съединените щати биха осигурили капацитет за контрол на ескалацията и справяне с основните регионални предизвикателства, докато АСЕАН осигурява регионалната легитимност и натиск, за да насърчи Пекин и Вашингтон да проявяват стратегическа сдържаност. Ако двете велики сили се срещат редовно в многостранна среда, това би изяснило сигналите, които искат да изпращат една към друга и към региона, би намалило вероятността от погрешно тълкуване, което би могло да излезе извън контрол, и би създало предвидими пътища за намаляване на напрежението. Приобщаващите процеси на АСЕАН, които изискват консултации и широка регионална подкрепа, повишават политическата цена на ескалацията, като подлагат едностранните действия на по-широк регионален контрол, което затруднява всяка от страните да действат, без да отчуждават по-широкия регион.

Участието на АСЕАН би обединило повече източници на подкрепа и би насърчило споделената отговорност за предоставянето на регионални обществени блага, включително помощ при бедствия и икономическа координация за намаляване на прекъсванията на веригата за доставки. Това не са символични жестове. По-скоро те са практически начини за затвърждаване на съперничеството между САЩ и Китай в правила, рутини и очаквания, които биха направили сдържаността по-устойчива.

Конкуренцията между Китай и Съединените щати е структурна, а не въпрос на избор. Тя произтича от променящ се баланс на силите, противоречиви стратегически интереси и взаимни подозрения, които никой лидер не може просто да пожелае да прогони. Но структурната конкуренция не означава непременно, че едната страна печели, а другата губи. Съединените щати например надживяха Съветския съюз в Студената война, но Русия остава разрушителна сила десетилетия по-късно. Опитът да се спечели окончателно съперничеството между САЩ и Китай, вместо да се управлява, би могъл да увеличи вероятността от военен конфликт.

Споразумението „Г-2 Плюс“ би било от полза както за Китай, така и за Съединените щати.

Вашингтон би могъл да се конкурира с Китай, без да обезпокоява съюзниците си или да изглежда, че изоставя региона на пазарлък между великите сили, докато Пекин би бил насърчен да поеме по-голяма стабилизираща роля, без да се налага да убеждава съседите си, че се стреми към регионално лидерство, а не към хегемония. А Г-2 Плюс би могла да укрепи самата АСЕАН. Превръщането на ръководените от АСЕАН форуми в политическа среда за координация между великите сили би затвърдило централната роля на организацията, би повишило дипломатическата ѝ значимост и би ѝ дало по-голям дял във формирането на реакцията на региона на кризи. В дългосрочен план това би могло да създаде положителен цикъл: АСЕАН би станал по-ценен именно защото двете най-силни държави в региона продължават да го използват като платформа за управление на напрежението, което не могат да разрешат сами.

Китай и Съединените щати не е необходимо да стават партньори, но трябва да избягват да се превръщат във врагове по начини, които повличат региона със себе си. Задачата не е да се сложи край на съперничеството, а стриктно да се управлява, за да се предотврати ескалацията на конкуренцията във военна конфронтация. Регионалният контрол и политическите предпазни мерки биха могли да предотвратят конкуренция, която се проявява само чрез надпревара във въоръжаването, принудителни сигнали и ексклузивни блокове. Надграждането върху съществуващите силни страни на АСЕАН би било най-доброто начало.