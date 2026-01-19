IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха над 140 кг наркотик в камион на ГКПП Капъкуле, влязъл от България

Шофьорът е задържан

19.01.2026 | 23:39 ч. Обновена: 19.01.2026 | 23:40 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Турските митнически власти са разкрили над 140 кг наркотик, скрит в камион, пристигнал от България на ГКПП Капъкуле-Капитан Андреево, предаде ТРТ Хабер, цитиран от БТА. В съобщението не се уточнява вида на дрогата. 

Наркотикът - общо 144,7 килограма - е бил открит днес в различни части на камиона с помощта на специално обучено куче, след което е иззет.

Водачът на превозното средство, чиято народност не се уточнява в информацията, е задържан.

Капъ Куле наркотик
