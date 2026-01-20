Студове под нулата в цяла Гърция, снегът е до 20 см

Предупреждение в Гърция за екстремно време и заледени пътища. Спират движението на фериботи и кораби.

Температурите в цялата страна са под нулата, а пътищата са заледени. Сняг вали дори по ниските места на Евия и Крит, предаде кореспондентът на БНР.

По високите места снежната покривка е над 20 сантиметра.

Пътна полиция проверява водачите за вериги на колите и призова да се пътува само с изправни коли с достатъчно гориво.

Поради ниските температури общините отвориха отоплени зали за възрастни хора, които нямат възможност да отоплят домовете си.

Властите предупредиха алпинистите да не навлизат във високите части на планините. След голяма спасителна операция днес успяха да намерят затрупани от лавина осем души и да ги спасят.

Поради силни ветрове спряха движението на фериботите за островите Закиннтос и Кефалония. Очаква се забрана за движение и на товарните кораби.

Поради снеговете в някои райони на страната затвориха училищата.

Прогнозите са за три дни екстремно време с много ниски температури.