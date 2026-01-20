Руски удари: Киев преминава през най-тежката си военна зима

Нови руски атаки нарушиха, електро-, топло- и водоснабдяването в различни части на Киев, съобщиха властите, цитирани от Укринформ и ДПА.

По думите на кмета Виталий Кличко ударите срещу украинската столица са оставили 5635 многоетажни жилищни сгради без отопление. "Почти 80 процента от тези здания са такива, чието отоплението е било възстановено, след като беше прекъснато при голямото въздушно нападение на 9 януари", написа той в Телеграм.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че снощи Русия е извършила комбинирана атака с дронове и крилати ракети. По първоначални данни един човек е ранен, казаха от полицията.

Има щети по енергийната инфраструктура, жилищни сгради и автомобили.

Няколко леки коли са били обхванати от пламъци при атаката вследствие на падащи отломки от дронове. На левия бряг на преминаващата през Киев река Днепър е нарушено водоподаването, съобщи Кличко.

Киев преминава през най-тежката си военна зима, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия преди близо четири години, отбелязва ДПА.

Москва систематично атакува украинската енергетика. Енергопреносната мрежа понесе сериозни щети, поради което бе въведен режим на тока, съпроводен с ежедневни прекъсвания на електричеството от по няколко часа.

Поредицата масирани нападения срещу украинската столица, съчетани с трайни минусови температури, влошиха положението на киевчани. Властите разкриха спешно подслони, в които хората да могат да се стоплят, да си налеят вода и да заредят мобилните си телефони.

(БТА)