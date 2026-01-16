Руски атаки и студ: Децата на Украйна са изложени на риск от хипотермия

В цяла Украйна децата са изложени на риск от хипотермия при минусовите температури, сковали страната, а запасите от електрогенератори са на привършване след руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, съобщава Ройтерс, като се позоваха на международни хуманитарни организации.

Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) заяви, че е в надпревара с времето, помагайки за възстановяване на водоснабдяването и отоплението, чиито системи бяха разрушени при атаки с ракети и дронове. “Децата и семействата са в постоянен режим на оцеляване“, заяви представителят на УНИЦЕФ за Украйна Мунир Мамадзаде.

Хората се опитват да се държат на безопасно разстояние от високите жилищни сгради, които са мишена на въздушните удари, докато температурите падат до около минус 18 градуса по Целзий през нощта.

Някои семейства уплътняват прозорците в дома си с меки детски играчки, за да се предпазят от студа, отбелязва УНИЦЕФ.

Киев и районите по фронтовата линия са изправени пред най-тежките условия, като хиляди жилища в столицата, както и в Днипропетровска, Харковска, Одеска област и градовете на фронтовата линия са оставени без електричество и отопление вече от няколко дни.

Свързани статии Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

“Без отопление хората са изложени на висок риск от хипотермия, измръзване и респираторни заболявания“, заяви Хайме Уа, заместник-ръководител на делегацията в Киев на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП). Непредвидимите прекъсвания на електроснабдяването нарушават водоснабдяването и възпрепятстват предоставянето на медицински грижи.

“Непоносимо е да се живее в апартаменти без отопление и електричество. Семействата (в Киев) се принуждават да обмислят напускане на града“, отбеляза федерацията.

Предварително подготвените запаси от комплекти за спане, генератори и материали за ремонт на сгради са на привършване поради нарастващата нужда и ограниченото финансиране.

УНИЦЕФ заяви, че предоставя генератори с голям капацитет за подпомагане на отоплението и водоснабдяването на лечебни и учебни заведения, но призова за повече финансиране. / БТА