Какво означава разривът с Европа за американската икономика?

Опитът на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия и да наложи тарифи за няколко европейски страни тласна трансатлантическия алианс в криза. Ако избухне търговска война, американската икономика може да усети болката – от Южна Каролина до Силициевата долина.

Европейските лидери, много от които се събират в Давос, Швейцария, тази седмица за годишната среща на Световния икономически форум, обмислят възможностите на блока да отвърне на удара, включително налагане на тарифи върху американски стоки на стойност над 100 милиарда долара и затрудняване на американските мултинационални компании да участват в наддавания за европейски договори. Търговската война би била опустошителна за Европа, която вече страда от застоял растеж, пише WSJ.

Икономистите заявиха, че тарифите „око за око“ вероятно няма да причинят рецесия в САЩ, но биха могли да забавят растежа, да засегнат и без това мудния вътрешен производствен сектор и да повишат цените за потребителите и бизнеса, тъй като САЩ вече се борят да върнат инфлацията до комфортни нива.

В дългосрочен план влошаването на връзките може да накара Европа да намали зависимостта си от САЩ и да задълбочи търговските си връзки другаде, отслабвайки отношения, които са били двигател на просперитета от двете страни на Атлантика.

За САЩ крайният резултат може да бъде по-малко продажби на американските компании в Европа, което ще намали печалбите им и ще отвори вратата за конкуренти от страни като Китай, каза Мери Лавли, старши сътрудник в Института за международна икономика „Питърсън“, мозъчен тръст.

Икономиките на САЩ и Европа са взаимосвързани. Европейският съюз е най-големият търговски партньор на САЩ, а Европа е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции в САЩ, с 3,6 трилиона долара, инвестирани в САЩ към 2024 г. Връзката е и обратната: американските компании печелят състояние, продавайки софтуер, финансови продукти и петрол през Атлантика.

„По същество няма по-дълбоки взаимоотношения в търговията“, каза Филип А. Лък, директор на икономическата програма в Центъра за стратегически и международни изследвания. „Ако погледнете изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект в момента, то се финансира от приходите, генерирани от Европа и други места.“

Търговската война не е единственият икономически риск. Някои анализатори предупредиха, че заплахите на Тръмп срещу Европа биха могли да накарат европейските инвеститори да намалят инвестициите си в американски акции и облигации, което ще доведе до по-слаб долар, спад на американските акции и по-високи разходи по заеми в САЩ. По-високите разходи по заеми, от своя страна, са склонни да натежават върху бизнес инвестициите и разходите на домакинствата, което води до по-бавен икономически растеж.

Тръмп използва несравнимата мощ на американската икономика като мощен инструмент, с който да подчинява съюзници и съперници на волята си. И досега той до голяма степен успява да постигне своето. Европа, която зависи от военната подкрепа на САЩ срещу враждебна Русия, има повече какво да загуби от разрива, което дава на своите лидери стимул да успокоят Тръмп, вместо да отвърнат на удара. Това се случи миналата година, когато ЕС се съгласи на неравномерно търговско споразумение, вместо да рискува загуба на подкрепата на САЩ за Украйна.

В събота Тръмп заяви, че ще наложи 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия, считано от 1 февруари. Митата ще се повишат до 25% на 1 юни, ако дотогава не бъде постигната сделка за продажба на Гренландия на САЩ, написа Тръмп в социалните медии. Сред европейските продукти, които предложените мита ще засегнат, са редица луксозни и висококачествени стоки, от френски парфюми, сирена и вина до немски автомобили.

Докато трансатлантическата търговия със стоки нараства по-бавно след рецесията от 2007-2009 г., износът на услуги от САЩ продължава да се разраства бързо. Това включва финансови, правни и застрахователни услуги, но все повече се фокусира върху цифрови услуги и облачни изчисления, предоставяни от водещи американски технологични компании като Microsoft, Amazon.com, Google и International Business Machines. Европейският съюз е най-голямата дестинация за износ на услуги от САЩ, който за блока възлиза на 294,7 милиарда долара през 2024 г.

Шридхар Рамасвами, главен изпълнителен директор на американската компания за облачен софтуер Snowflake, заяви, че всяка успешна технологична компания генерира големи приходи от места като Западна Европа.

Някои лидери на ЕС заявиха, че може да отложат ратифицирането на миналогодишното търговско споразумение със САЩ, което намалява тарифите върху много американски износ за Европа. Те също така обмислят ответни налози. Според икономистите, отговорът на Европа вероятно ще бъде калибриран, за да увеличи максимално политическия натиск върху САЩ, като се насочи към американския износ, който е едновременно видим и „символично значим за червените щати“, каза Брад У. Сетсер, икономист в Съвета по външни отношения. В минали търговски спорове ЕС е налагал тарифи на продукти като бърбън, мотоциклети Harley-Davidson и селскостопански стоки.

Залогът се покачва рязко с покачването на тарифните ставки и разширяването на ответните мерки на Европа. Някои икономисти смятат, че заплахата на Тръмп от 25% тарифа, наслагвана върху съществуващите мита от 10% до 15% в някои сектори, започва да става достатъчно висока, за да спре двупосочната търговия в засегнатите категории.

Дори ако Европа не отвърне с мерки, допълнителните тарифи вероятно ще бъдат леко препятствие за американската икономика,

поне в краткосрочен план, защото те повишават цените за американските компании и потребители, казаха икономисти.

Ново проучване на германския мозъчен тръст Kiel Institute for the World Economy установи, че американските компании и потребители са платили 96% от тарифните разходи през 2024 и 2025 г., като чуждестранните износители са поели само 4%. Тарифите досега не са причинили скока на инфлацията, очакван от икономистите, а икономиката на САЩ е нараснала с най-силния си темп от две години - далеч изпреварвайки Европа.

Сред най-застрашените места е регионът на Спартанбърг, Южна Каролина. В него се намира фабрика на BMW, в която работят около 12 000 души и косвено се поддържат десетки хиляди работни места в цяла Южна Каролина. Фабриката получава някои двигатели и части от Европа и изнася повече от половината от произвежданите автомобили, много от които за ЕС. Отмъстителните тарифи биха могли да доведат до намаляване на производството на BMW в САЩ, каза Стюарт Пиърсън, ръководител на отдела за автомобилни и мобилни изследвания в Oxcap Analytics.

Въпреки това, американските производители на автомобили са много по-малко зависими от европейския пазар и биха могли да се възползват, ако по-високите тарифи засегнат европейския внос на автомобили, правейки го по-малко конкурентен, каза Пиърсън. Тарифите биха могли също така да привлекат повече чуждестранни компании да отворят фабрики в САЩ, което ще стимулира производствения сектор в дългосрочен план.

Европейските инвеститори държат около 8 трилиона долара американски акции и облигации, „почти два пъти повече от останалия свят взети заедно“, пише в доклад, публикуван в неделя Джордж Саравелос, глобален ръководител на валутните изследвания в Deutsche Bank.

Тези страхове в крайна сметка се оказаха преувеличени.

Чуждестранните инвеститори все още показаха силно търсене на американски финансови активи миналата година, като S&P 500 регистрира трета поредна година с двуцифрени печалби. Американските държавни облигации остават най-сигурният актив за централните банки и инвеститорите по целия свят, помагайки на страната да управлява огромни бюджетни дефицити, без да се сблъсква с много по-високи лихвени проценти.

Рич Нузум, висш изпълнителен директор на компанията за управление на активи Franklin Templeton, заяви, че пазарите са се научили да отхвърлят митата на Тръмп и предположи, че новите заплашени мита за Европа ще бъдат същите. „Имаше момент, когато пазарът наистина се интересуваше от обявяването на мита. Това вече не е така“, каза той. „Пазарът вярва, че това ще се оправи. Може да е шумно, може да е разрушително, може да е страшно, но ще се оправи.“

Най-сериозната икономическа ескалация би настъпила, ако Европа използва така наречения си инструмент за борба с принудата, наречен „Базуката“, който би ѝ позволил да се насочва към американски услуги и инвестиции. При такъв сценарий ЕС би могъл да повиши данъците, да затегне регулаторния контрол или по друг начин да ограничи американските компании, опериращи в Европа.

Това би засегнало сектори като фармацевтиката. Американските компании често насочват научноизследователска и развойна дейност през страни като Ирландия и произвеждат активни съставки там, което позволява печалбите да се отчитат в юрисдикции с ниски данъци. Технологичните компании биха могли да се сблъскат с подобно излагане. Apple, например, държи значителна интелектуална собственост и отчита голям дял от световните печалби в Ирландия, въпреки че много от устройствата ѝ се произвеждат в Китай и по целия свят.