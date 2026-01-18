Напрежението расте: Макрон призовава ЕС да използва "търговска базука“ срещу САЩ

Решението на Доналд Тръмп да наложи тарифи на страни, които са показали подкрепа за Гренландия, тласка трансатлантическите отношения до критична точка, тъй като лидерите на ЕС обмислят начини за отмъщение срещу Вашингтон, които досега са били немислими.

Един от вариантите, предлагани от центристки и леви политици, е Европа да използва своя Инструмент за борба с принудата, така наречената "търговска базука“ на ЕС - мощен инструмент за отмъщение, първоначално замислен за предпазване от тормоз от страна на Китай, който би позволил на Европа да налага тарифи и инвестиционни ограничения срещу държави-нарушители.

Френският президент Еманюел Макрон се присъедини към призоваващите за прилагането на инструмента срещу САЩ, пише в статията си Politico.

Макрон "ще бъде във връзка през целия ден с европейските си колеги и ще поиска, от името на Франция, за активиране на Инструмента за борба с принудата“, заяви екипът му в неделя преди извънредна среща на посланиците на ЕС, за да обсъдят как да се реагира на последното съобщение на Тръмп за мита.

Напрежение по оста Европа-Вашингтон

Отношенията между Вашингтон и Европа са обтегнати от месеци, тъй като президентът на САЩ се колебаеше в подкрепата си за Украйна, оказваше натиск върху страните от ЕС да приемат неравномерна търговска сделка и принуждаваше съюзниците от НАТО значително да увеличат разходите си за отбрана.

Дори в разгара на това напрежение лидерите на ЕС не отвърнаха на удара, твърдейки, че рискът от излизане на Съединените щати от НАТО е по-голям от всяка лоша търговска сделка.

Но сега, когато Тръмп засилва претенциите си за Гренландия, предизвиквайки протести през уикенда по улиците на Нуук и Копенхаген, европейските лидери са изправени пред все по-силни призиви да се откажат от мекия си подход и да се подготвят за конфронтация. Фактът, че Тръмп задейства тарифите си веднага след като ЕС подписа голяма търговска сделка с латиноамериканските страни, само задълбочава чувството на решителност сред някои европейци.

"Убеден съм, че не трябва да се предаваме“, каза Жереми Галон, бивш френски дипломат и настоящ старши управляващ директор в McLarty Associates, международна стратегическа консултантска фирма със седалище във Вашингтон. "Съпротивата срещу нов опит за унижение и васализация е единственият начин Европа най-накрая да се утвърди като геополитически играч".

"ЕС трябва да е готов да приложи целенасочени и пропорционални контрамерки“, публикува в X късно в събота Валери Хайер, ръководител на центристката група "Обнови Европа“. "Активирането на Инструмента на ЕС за борба с принудата трябва да бъде изрично обмислено, тъй като той е проектиран именно за ситуации на икономическо сплашване от този характер".

В своя публикация в X, Макрон – който принадлежи към същата партия като Хайер – заяви, че европейците"„ще реагират единно и координирано, ако [митите на Тръмп] бъдат потвърдени“.

Според човек, близък до Макрон, подходът на САЩ "повдига въпроса“ за това колко валидна е търговската сделка, постигната от Брюксел с Вашингтон.

Проблем с разбирателството и комуникацията

Италианският премиер Джорджия Мелони, която се смята за един от европейските лидери с най-добри отношения с Тръмп, заяви пред репортери по време на пътуване до Сеул в неделя, че е разговаряла с президента на САЩ през последните няколко часа и е отбелязала, че е имало "проблем с разбирателството и комуникацията“ относно решението на няколко европейски държави да изпратят войски в Гренландия. Това разполагане не трябва да се тълкува като "антиамериканско“, каза тя.

Няколко европейски държави, включително Франция, Германия, Швеция, Финландия, Норвегия и Нидерландия, заявиха, че ще разположат войски за участие в датско военно учение в Гренландия. Това беше част от поредица от стъпки, предприети от европейските лидери, за да демонстрират своята инвестиция в осигуряването на сигурността на Арктика, след като Тръмп заяви, че Гренландия е обградена от руски и китайски кораби.

Решението на Тръмп да наложи тарифи "срещу онези страни, които са избрали да допринесат за сигурността на Гренландия, е грешка и аз не съм съгласна с него“, каза Мелони, преди да добави, че двете страни трябва "да възобновят диалога и да избегнат ескалация“.

Спокойно и напред

В интервю за Deutsche Welle в събота, еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че би било "много сложно“ да се одобри търговското споразумение между ЕС и САЩ предвид настоящото напрежение, но не спомена за използването на инструмента за борба с принудата.

"Това, което просто бих искал да подчертая, е фактът, че това [търговско споразумение с Меркосур] би трябвало да ни помогне повече от това да компенсираме негативните последици от увеличените тарифи, наложени от Съединените щати“, каза Шефчович пред медиите.

Новите американски тарифи биха могли да предизвикат "много опасна низходяща спирала“ – такава, която лидерите на ЕС трябва "просто да избегнат“.

Тъй като европейските посланици ще се съберат в неделя следобед, един служител на ЕС заяви пред Politico, че апетитът за подобен взрив вероятно ще бъде много по-нисък в столиците, отколкото в Европейския парламент, където политиците са изправени пред натиск от своите избиратели.

Посланиците "ще имат много различен начин на действие“, каза служителят, на когото беше предоставена анонимност, за да обсъди чувствителни вътрешни обсъждания относно търговската политика. "Рядко се случва Европейският парламент и Съветът да са напълно съгласувани, особено по въпрос като този.“

Стратегията на Европа в отговор на заплахите на Тръмп за Гренландия беше в процес на разработване в ранните часове на неделя, докато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коста и техните висши съветници пътуваха обратно до Брюксел от Латинска Америка, където току-що подписаха търговското споразумение с Меркосур.