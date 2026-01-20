Тръмп се подигра на “глупавото” решение на Великобритания да даде островите Чагос

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че решението на Великобритания да предаде на Мавриций суверенитета над спорните острови Чагос е една от причините той да иска да завземе Гренландия, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Тръмп, който замина за Давос, за да участва в Световния икономически форум, изостри риториката си за придобиването на арктическата територия. Американският лидер тази нощ публикува редица постове в социалната мрежа Truth Social по темата за завземането на Гренландия, която е автономна територия на Кралство Дания – държава съюзник на САЩ в рамките на НАТО.

"Шокиращо е, че нашият "великолепен" съюзник в НАТО – Обединеното кралство, в момента планира да отстъпи остров Диего Гарсия, където има жизненоважна военна база на САЩ, на Мавриций, и то БЕЗ никаква причина", се казва в една от публикациите на Тръмп.

"Няма никакво съмнение, че Китай и Русия са забелязали този акт на тотална слабост. Това са световни сили, които признават само силата. Ето защо под мое ръководство, сега – след едва една година, САЩ са по-уважавани от когато и да било", добави Тръмп.

"Отстъпването от Обединеното кралство на такава изключително важна територия е акт на ОГРОМНА ГЛУПОСТ и е поредната от многото причини, свързани с националната сигурност, поради които трябва да придобием Гренландия. Дания и нейните европейски съюзници трябва да направят правилното нещо”, посочи американският главнокомандващ.

Преди да се качи на борда на Air Force One, Тръмп се подигра с европейските лидери, като сподели изображение с изкуствен интелект на всички тях в Овалния кабинет - включително Стармър и Макрон - гледащи карта, показваща Гренландия като територия на САЩ. Друго изображение, получено с изкуствен интелект, показва как Тръмп забива американското знаме в арктическата държава до Джей Ди Ванс и Марко Рубио с табела с надпис: “Гренландия. Територия на САЩ. Основана 2026 г.“.

Великобритания подписа споразумение за предаването на Мавриций на суверенитета над спорните и стратегически разположени острови Чагос през април миналата година, съобщава Асошиейтед прес.

Премиерът Киър Стармър проведе пресконференция на Даунинг стрийт, на която определи заплахите на Доналд Тръмп за търговска война заради Гренландия като “напълно погрешни“.

Британското правителство подписа договор през май за връщане на суверенитета на островите Чагос на Мавриций, което ще позволи на Великобритания да отдаде под наем стратегически важната военна база на Диего Гарсия за 101 милиона паунда годишно.

На най-големия остров в архипелага в Индийския океан – Диего Гарсия, е разположена стратегически важна американско-британската военноморска и военновъздушна база. Съгласно споразумението Лондон ще плаща на Мавриций 101 милиона лири (136 милиона щатски долара) годишно, за да откупи правото да ползва базата за най-малко 99 години.