Кремъл: Русия подкрепя възобновяването на търговските връзки със САЩ

Москва подкрепя възобновяването на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество с Вашингтон. Това обяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС. Така той отговори на въпрос относно темата на предстоящата среща между ръководителя на РФПИ Кирил Дмитриев и представители на американската делегация в Давос.

„Знаете, че има основен фокус – търговско, икономическо и инвестиционно сътрудничество. Знаете, че ние подкрепяме възобновяването на тези отношения“, каза Песков. В същото време, добави той, Дмитриев споделя информация със страните относно мирния процес в Украйна.

По думите му, важно е Русия да продължи да получава информация за съдържанието на дискусиите между САЩ, ЕС и Киев за уреждане на конфликта в Украйна.

„Знаете, че украинците и европейците са в постоянен контакт. Те обсъждат въпроси, свързани с гаранциите за сигурност, икономическото възстановяване и т.н. Ние не сме напълно наясно какво се обсъжда там. Но сме наясно какво самите ние искаме. Както американците, така и украинците са добре запознати с това. Затова е важно да продължим да получаваме информация за съдържанието на дискусиите, които се провеждат между американци и европейци, както и между европейци и украинци“, каза Песков.