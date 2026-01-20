IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Кремъл: Русия подкрепя възобновяването на търговските връзки със САЩ

Важно е Русия да знае същността на дискусиите между САЩ, ЕС и Киев относно Украйна

20.01.2026 | 19:37 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Москва подкрепя възобновяването на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество с Вашингтон. Това обяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС. Така той отговори на въпрос относно темата на предстоящата среща между ръководителя на РФПИ Кирил Дмитриев и представители на американската делегация в Давос.

„Знаете, че има основен фокус – търговско, икономическо и инвестиционно сътрудничество. Знаете, че ние подкрепяме възобновяването на тези отношения“, каза Песков. В същото време, добави той, Дмитриев споделя информация със страните относно мирния процес в Украйна.

По думите му, важно е Русия да продължи да получава информация за съдържанието на дискусиите между САЩ, ЕС и Киев за уреждане на конфликта в Украйна.

Свързани статии

„Знаете, че украинците и европейците са в постоянен контакт. Те обсъждат въпроси, свързани с гаранциите за сигурност, икономическото възстановяване и т.н. Ние не сме напълно наясно какво се обсъжда там. Но сме наясно какво самите ние искаме. Както американците, така и украинците са добре запознати с това. Затова е важно да продължим да получаваме информация за съдържанието на дискусиите, които се провеждат между американци и европейци, както и между европейци и украинци“, каза Песков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков Русия Украйна война Киев ЕС
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem