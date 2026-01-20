Урсула от Давос: Светът се е променил завинаги, ние трябва да се променим заедно с него

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди бизнес лидерите да се откажат от "носталгията" по миналото, казвайки им, че тя "няма да върне стария ред" и ги призовава да се съсредоточат върху изграждането на по-независима Европа.

В началото на речта си в Давос тя заяви, че ЕС трябва да използва "геополитическите сътресения" - това е учтивата кодова дума за действията на Тръмп тази седмица, както и възхода на напористите Китай и Русия - за да "изгради нова форма на европейска независимост".

Фон дер Лайен настоя, че ЕС "е действал незабавно", за да отговори на новото предизвикателство и "независимо дали става въпрос за енергия или суровини, отбрана или цифрови технологии – ние се движим бързо".

В един особено поразителен коментар тя каза:

"Но истината е също, че ще можем да се възползваме от тази възможност само ако осъзнаем, че тази промяна е постоянна. Разбира се, носталгията е част от човешката история. Но носталгията няма да върне стария ред. И играта на време - и надеждата нещата да се върнат скоро - няма да поправи структурните зависимости, които имаме. Така че моята гледна точка е: Ако тази промяна е постоянна, тогава и Европа трябва да се промени за постоянно. Време е да се възползваме от тази възможност и да изградим нова независима Европа."

По думите й "тази нова Европа вече се оформя", посочвайки неотдавнашното подписване на търговското споразумение между ЕС и Меркосур, завършено след четвърт век преговори, което създаде най-голямата зона за свободна търговия в света.

"Това споразумение изпраща силно послание към света, че избираме справедлива търговия пред тарифи, партньорство пред изолация, устойчивост пред експлоатация. И че сме сериозни относно намаляването на риска за нашите икономики и диверсифицирането на нашите вериги за доставки", каза тя в това, което се чете като едва завоалиран удар по Тръмп след последните му тарифни заплахи.

Фон дер Лайен допълни, че ЕС също така напредва в преговорите с други пазари, включително Индия, която твърди, че "някои я наричат майката на всички сделки", което би създало свободен пазар от два милиарда души.

"От Латинска Америка до Индо-Тихоокеанския регион и далеч отвъд, Европа винаги ще избира света. И светът е готов да избере Европа", заяви тя.

Фон дер Лайен разгледа основните точки от своята реформаторска програма в ЕС, говорейки за необходимостта от привличане на инвестиции и затягане на единния пазар на ЕС. Едно от предложенията е да се създаде "нова, наистина европейска фирмена структура" - наречена "EU Inc" - с "единен и опростен набор от правила, които ще се прилагат безпроблемно в целия съюз“ и такава, която може да бъде регистрирана онлайн в рамките на 48 часа."

"В крайна сметка се нуждаем от система, в която компаниите могат да правят бизнес и да набират финансиране безпроблемно в цяла Европа – също толкова лесно, колкото и на единни пазари като САЩ или Китай", обясни тя. "Ако се справим правилно - и ако действаме достатъчно бързо - това не само ще помогне на компаниите от ЕС да растат. Но и ще привлече инвестиции от цял ​​свят."

Тя говори и за редица по-технически въпроси: относно инвестициите и капитала, енергийния пазар и устойчивостта.

Фон дер Лайен каза, че Европа "се нуждае от нагласа за спешност", за да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена, във всички области: от енергетиката до изкуствения интелект и отбраната. Тя казва, че ЕС е направил повече в областта на отбраната „през последните години, отколкото през десетилетия преди това“.

Тя се нуждае от "тази нужда от амбиция, която е най-важна, когато става въпрос за сигурността на нашия континент".

Лидерът на ЕК коментира Украйна и критикува Русия за продължаващите атаки срещу Киев, като заяви, че "Москва не показва никакви признаци на отслабване,... разкаяние,... търсене на мир".

"Напротив: Русия засилва атаките си, убивайки цивилни всеки ден. Само миналата седмица бомбардировките на енергийната инфраструктура на Украйна оставиха милиони хора изправени пред мрак, студ и недостиг на вода. Това трябва да приключи."

Тя каза, че "всички искаме мир за Украйна" и признава "ролята на Тръмп в напредъка на мирния процес".

Според нея последните решения на ЕС за финансиране на Украйна "потвърждават непоколебимия ангажимент на Европа към сигурността, отбраната и европейското бъдеще на Украйна", добавяйки, че Европа "винаги ще стои до Украйна, докато не се постигне справедлив и траен мир".

Фон дер Лайен не пропусна да коментира и Гренландия.

Тя каза, че "когато става въпрос за сигурността на Арктическия регион, Европа е напълно ангажирана" и споделя фокуса на САЩ върху осигуряването на сигурността на региона. Но тя категорично заяви, че блокът разполага с необходимите възможности и сигурността "може да бъде постигната само заедно".

След това тя директно критикува Тръмп:

"Ето защо предложените допълнителни тарифи са грешка, особено между дългогодишни съюзници. ЕС и САЩ се споразумяха за търговска сделка миналия юли. И в политиката, както и в бизнеса - сделката си е сделка. И когато приятелите си стиснат ръцете, това трябва да означава нещо."

С може би по-твърд език от преди, Фон дер Лайен каза, че тарифите, които рискуват "да ни хвърлят в низходяща спирала, само биха помогнали на самите противници, които и двамата сме толкова ангажирани да държим далеч от стратегическата зона".

Тя казва, че отговорът на Европа ще бъде "непоколебим, единен и пропорционален" и подчерта, че ЕС има "пълна солидарност с Гренландия и Кралство Дания", като подчертава, че "суверенитетът и целостта на тяхната територия не подлежат на обсъждане".

По думите й ЕС работи върху "мащабен европейски инвестиционен скок в Гренландия". Но също така отбеляза, че Европа ще работи със САЩ и всички други партньори - посочвайки Обединеното кралство, Канада, Норвегия, Исландия - по отношение на по-широката арктическа сигурност.

"И накрая, вярвам, че Европа трябва да се адаптира към новата архитектура на сигурност и реалностите, пред които сме изправени сега. И ето защо Европа подготвя своя собствена стратегия за сигурност, която планираме да публикуваме по-късно тази година. Като част от това, ние надграждаме нашата арктическа стратегия. И в основата на това ще бъде основният принцип: суверенните хора сами решават своето бъдеще."

Тя завърши с думите, че сигурността в Далечния север "не е била основната тема", когато е започнала да работи по тази реч, но тя показва колко много неща могат да се променят за кратък период от време - и защо Европа трябва да настоява за своята независимост, за да може да реагира съответно.

"Въпросът е, че светът се е променил завинаги. Ние трябва да се променим заедно с него."