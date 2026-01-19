Мирните преговори между САЩ и Украйна ще продължат в Давос

Украински и американски представители ще продължат обсъжданията на мирните предложения по време на Световния икономически форум в Давос, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Най-важната годишна среща на върха на Световния икономически форум ще се проведе в Швейцария от 19 до 23 януари, където Украйна и САЩ ще подпишат икономическо споразумение.

Умеров заяви, че той и висши украински представители са прекарали два дни в Съединените щати, провеждайки консултации с американските си колеги, включително специалния пратеник Стив Уиткоф, зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Кушнер, секретаря на армията на САЩ Дан Дрискол и служителя на Белия дом Джош Грюенбаум.

Освен Умеров, украинската делегация включваше Кирило Буданов, наскоро назначен за ръководител на президентската канцелария, и Дейвид Арахамия, парламентарният лидер на партията "Слуга на народа“ на президента Володимир Зеленски.

Разговорите бяха фокусирани върху икономическото развитие, план за просперитет и гаранциите за сигурност за Украйна, с акцент върху практическите механизми за прилагане и прилагане, каза Умеров. Украински представители също така информираха американските партньори за скорошните руски атаки, насочени към енергийната инфраструктура на Украйна.

Умеров каза, че двете страни "са се споразумели да продължат работата на екипно ниво по време на следващия етап от консултациите в Давос“, пише Kyiv Independent.