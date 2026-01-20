IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Заради Тръмп: Дания няма да участва на форума в Давос

Президентът на САЩ е планирал срещи със световни бизнес лидери

20.01.2026 | 08:53 ч. 26
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Датските официални представители ще пропуснат тазгодишното издание на Световния икономически форум в Давос заради задълбочаващия се спор около Гренландия. Причините са   изказванията на американския президент Доналд Тръмп, свързани с претенции към Гренландия. 

"Можем да потвърдим, че датското правителство няма да бъде представено в Давос тази седмица", казаха организаторите пред Блумбърг.

Световният икономически форум в Давос започва днес, като Доналд Тръмп ще пристигне в Швейцария начело на мащабна американска делегация.

В сряда президентът на САЩ е планирал срещи със световни бизнес лидери, но към момента няма потвърдени разговори с европейски държавни ръководители. Единствено евентуална среща между Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обсъжда, но и тя все още не е официално потвърдена.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Давос дания Тръмп отказва
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem