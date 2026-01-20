Фермерите пак запалиха тракторите за протест срещу сделката с Меркосур СНИМКИ

Снимка: Reuters 1 / 15 / 15

Хиляди фермери с трактори и знамена се стекоха към Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу голямото търговско споразумение със страните от Южна Америка, в навечерието на гласуване дали то да бъде отнесено до съда.

Споразумението, подписано по-рано този месец между 27-те държави членки на ЕС и страните от блока Меркосур — Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай — създава една от най-големите зони за свободна търговия в света след 25 години сложни преговори, предаде АФП.

Но 4 500 фермери от цяла Европа протестираха и изразиха опасения, че сделката ще доведе до наплив на по-евтини продукти, произведени при по-ниски стандарти и с използване на забранени пестициди.

„Тази свободна търговия може в някои случаи да отвори възможности за Италия и да намали митата, но застрашава здравето на всички“, заяви 23-годишният винар Николо Колиотасис, член на италианския фермерски съюз Coldiretti.

Макар окончателното одобрение на договора с Меркосур да не се очаква до няколко месеца, на 21 януари евродепутатите ще гласуват дали споразумението да бъде отнесено до Съда на Европейския съюз (СЕС), за да се определи дали то е съвместимо с политиките на ЕС.

Решението на съда впоследствие може да наложи изменения в договора.

„Искаме евродепутатите да си свършат работата и да сезират съда, за да може споразумението да бъде преразгледано“, заяви 45-годишната Еманюел Поарие. Френската животновъдка добави, че се страхува от „масов внос на месо, което не отговаря на френските изисквания“.

Фермерите планират да останат в Страсбург до 21 януари.

Те нямат намерение „да отстъпват“, заяви Ерве Лапи, генерален секретар на синдиката FNSEA, който стои зад демонстрацията.

Очаква се договорът да влезе в сила до края на годината и да премахне митата върху над 90% от двустранната търговия.

Споразумението ще благоприятства европейския износ на автомобили, вино и сирена, като същевременно ще улесни навлизането на южноамериканско говеждо месо, птиче месо, захар, ориз, мед и соя на европейския пазар.

Френският фермер Батист Мари, на 24 години, предупреди, че това ще доведе до внос на храни, „произведени по начин, напълно различен от европейския, с повече препарати за растителна защита и различни стандарти“, докато държеше плакат с надпис: „Меркосур = сигурна смърт“.

До 2040 г. се прогнозира споразумението да увеличи брутния вътрешен продукт на ЕС със 77,6 милиарда евро, а този на Меркосур — с 9,4 милиарда евро.