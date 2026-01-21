Френски представители разкриха защо Макрон носи авиаторски очила

Социалните мрежи се напълниха с конспиративни теории след като френският президент Еманюел Макрон разби клишетата и се появи с авиаторски очила на Световния икономически форум в Давос.

Макрон предизвика недоумение, след като носеше чифт авиаторски слънчеви очила, докато произнасяше важна реч във вторник.

Според френски представители, 48-годишният Макрон е спукал кръвоносен съд в окото си, което му е причинило неприятна травма. Но официалното обяснение не спря потребителите на социалните мрежи да се впуснат в разсъждения, опитвайки се да открият "истинската“ причина за слънчевите очила.

Мнозина направиха неоснователни твърдения, свързващи очилата с предишен инцидент, включващ съпругата на Макрон, 72-годишната Бриджит.

"Освен ако Макрон няма медицинско състояние като катаракта или нещо, което го кара да носи слънчеви очила на сцената, това е върхът на френското безобразие", чудят се потребителите в интернет.



В интервю за Daily Mail, консултант-офталмолог и основател потвърди, че на снимките изглежда, че Макрон има това, което е известно като "субконюнктивален кръвоизлив".

Състоянието, обясни той, възниква, когато малък кръвоносен съд се спука на повърхността на окото. Кръвта се разпространява под прозрачната мембрана (конюнктивата), разположена върху бялото на окото.

Това може да бъде причинено от нараняване, като например шамар или удар с юмрук в лицето, но може просто да се случи спонтанно.

"Изглежда драматично, защото е яркочервена кръв, разположена на ярко бял фон, но от медицинска гледна точка обикновено е много незначително", споделя офталмологът.

Конспираторите веднага ще се сетят за случката от правителствения самолет, когато току-що кацнали във Виетнам, а Бриджит Макрон сякаш замахна да удари съпруга си.

Осъзнавайки, че тезата, че зачервеното око на Макрон може да е от удар от съпругата му, специалистът побърза да каже, я е по-голямата си част от тези случаи са спонтанни.

"Хората често се събуждат сутрин, поглеждат се в огледалото и го забелязват, без болка и без очевидна причина. Да, травма може да причини това – например, ако някой бъде ударен в окото – но в тези случаи обикновено се вижда и синина на клепача и околната кожа. Изолиран кръвоизлив върху бялото на окото без синини прави нараняването много по-малко вероятно", споделя офталмологът и даде пример с кралица Елизабет II, която неведнъж се появяваше публично с подобно кръвясали очи.

За пръв път френският лидер носи слънчеви очила миналата седмица, когато инспектира членове на френските въоръжени сили.

Самият Макрон се пошегува за слънчевите си очила, препращайки към "Eye Of The Tiger“, песента от филма "Rocky III“ от 1982 г.: "Просто вижте неволна препратка към "Eye Of The Tiger“... за тези, които разберат препратката, това е знак за решителност".