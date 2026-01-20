Макрон с тежки индиректни нападки към Тръмп: Да не губим време с луди идеи

Президентът Еманюел Макрон отправи остри критики към американския си колега Доналд Тръмп още в първия параграф на речта си на икономическия форум в Давос.

Предупреждавайки за нестабилността и дисбалансите в днешния свят, той каза, че през 2024 г. е имало "повече от 60 войни, абсолютен рекорд", преди да добави "дори да разбирам, че някои от тях са били нагласени", под приглушен смях от публиката.

Тези думи очевидно ще се разгледат от американската делегация в контекста на многократното хвалене на Тръмп за това на колко войни е сложил край.

Макрон заяви, че "многостранността е отслабена от сили, които я възпрепятстват или се отвръщат от нея" и където "правилата са подкопани". Френският президент добави, че това е "тревожно", тъй като "убиваме структурите, където можем да поправим ситуацията" чрез разговори и дипломация.

Той каза, че колективното управление отстъпва място на "безмилостна" конкуренция, критикувайки САЩ , че "изискват максимални отстъпки и открито се стремят да отслабят и подчинят Европа" и "натрупванет на нови територии".

Макрон говори и за "огромните свръхкапацитети" и "изкривяващите практики" на Китай, които се стремят да "затрупат" някои сектори.

"Отговорът за решаване на този проблем е повече сътрудничество и изграждане на нови подходи, и това очевидно е изграждане на по-голям икономически суверенитет и стратегическа икономика, особено за европейците, което за мен е основният отговор", каза той.

Макрон зави, че изборът е да се "приеме пасивно законът на най-силния", което би довело до политика на "вазализация и блокиране" и "нов колониален подход", който той отхвърля, или да се защити "ефективен мултилатерализъм", който служи на нашия интерес.

Френският президент отбеляза, че националният суверенитет и независимостта са ключова част от това, обяснявайки, че неотдавнашното френско разполагане на военни сили в Гренландия е било част от ход за защита на това - не "заплашване на някого, а подкрепа на съюзник и друга европейска държава".

По думите му чрез председателството си в Г-7, Франция ще иска да съживи Г-7 като форум за "откровен диалог", за да се предотвратят търговски войни, ескалация на протекционизма и други опити за нарушаване на световния ред.

„Така че нашата цел чрез Г-7 е да демонстрираме, че големите световни сили все още са способни да постигнат обща диагноза за световната икономика“,отбеляза той.

Макрон навлезе в подробности относно своите търговски размисли, докато отговаряше на въпроса какво трябва да направи ЕС, за да отговори на по-настоятелните политики на САЩ и Китай. Той каза, че Европа трябва да бъде "по-реалистична" относно това как реагира на това, тъй като има сектори - той посочва химическия и автомобилния - "които буквално биват убивани" от липсата на равни условия.

Той също така призова ЕС да "развие принципа на европейските преференции" по същия начин, както работи в САЩ. Макрон обаче уточни, че това не означава изолационизъм, а игра в рамките на правилата, тъй като, например, китайските преки чуждестранни инвестиции в Европа са добре дошли - но трябва да се спазват същите стандарти и правила.

След това френският лидер коментира подобни теми като в речта на Фон дер Лайен, говорейки за необходимостта от намаляване на бюрокрацията и опростяване на регулациите. Той каза, че 450-те милиона жители на ЕС трябва да бъдат отворени като вътрешен пазар за всички компании от ЕС, като се намалят бариерите и се насърчат иновациите и конкурентоспособността.

Точно като Фон дер Лайен, той също говори за съюза на капиталовите пазари.

Макрон подчерта важността на Европа, казвайки, че може би е "понякога... твърде бавна, със сигурност, и трябва да бъде реформирана, разбира се, но е предвидима, лоялна и където знаете, че правилата на играта са просто върховенството на закона", но остава "добро място, за днес и утре".

По думие му, за да "поправи глобалните дисбаланси", Европа трябва да бъде "много по-силна и по-автономна".

"Вярваме, че се нуждаем от повече растеж, от повече стабилност в този свят. Но предпочитаме уважението пред насилниците... и предпочитаме върховенството на закона пред бруталността. Добре дошли сте в Европа и сте повече от добре дошли във Франция."

В сесията с въпроси и отговори Макрон говори за необходимостта от напредък с програмата за опростяване на Европа, както и за други ключови въпроси, като Украйна. Но той също така се спиря на заплахата на Тръмп за мита.

Според него "няма смисъл да има мита и да бъдем разделени и дори да заплашваме сега с допълнителни мита" сред съюзниците. По думите му идеята ЕС да може да използва своя инструмент за борба с принудата за първи път срещу съюзника си в САЩ е "лудост".

"Съжалявам за това, но това е следствие от просто непредсказуемост и безполезна агресивност."

Макрон каза, че основното му послание е "да не се срамуваме" и "да не се разделяме".

"Нека не приемаме глобален ред, който ще бъде решен от онези, които твърдят, че имат по-голям глас. Нека просто се съсредоточим върху общите интереси и общите предизвикателства. Знаем какво трябва да поправим: растеж, мир, климат."

Макрон завърши сесията си с въпроси и отговори с директен призив "да не губим време с луди идеи".

"Нека не отваряме кутията на Пандора или нови теми. И не е време за нов империализъм или нов колониализъм. Това е време за сътрудничество, за да се решат тези три глобални предизвикателства за нашите съграждани."

Според анализаторите на The Guardian нямам абсолютно никакво съмнение, че значителна част от изказването е насочено към никой друг, освен към президента на САЩ Доналд Тръмп.