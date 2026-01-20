Тръмп сподели лични СМС от Макрон и Рюте онлайн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с поредна провокация преди срещата в Давос. В публикация в Truth Social, озаглавена "Бележка от президента Еманюел Макрон, Франция", американският главнокомандващ сподели снимка на СМС, който гласи:

"Приятелю, ние сме напълно съгласни по отношение на Сирия, можем да постигнем велики неща по отношение на Иран, не разбирам какво правите по отношение на Гренландия."

В съобщението Макрон предлага да се проведе среща на Г-7 в Париж по-късно тази седмица след срещата на върха в Давос, като добавя:

"Мога да поканя украинците, датчаните, сирийците и руснаците в кулоарите."

Елисейският дворец все още не е коментирал истинността на съобщението, но неназован източник, близък до Макрон, потвърди пред CNN, че е изпратено от френския президент. Не е ясно защо Тръмп е избрал да сподели личното текстово съобщение в социалните мрежи, но то идва след като Макрон критикува позицията на Тръмп относно Гренландия и определи новите му тарифни заплахи като "неприемливи".

Малко по-късно Тръмп сподели още едно лично съобщение, този път от главния сектретар на НАТО Марк Рюте, в което той хвали постиженията на Тръмп в Сирия и обещава да използва медийните си ангажименти в Давос, за да подчертае работата си в Газа и Украйна.

Рюте завършва текста, казвайки, че е "ангажиран да намери път напред по отношение на Гренландия", без допълнителен контекст.

Впоследствие в социалната си мрежа "Truth Social" стопанинът на Белия дом съобщи, че е имал "много добър" телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по темата. "Гренландия e от решаващо за значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад - всеки е съгласен с това!", написа Тръмп.