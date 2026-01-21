Русия приветства нарастващия разрив в НАТО заради Гренландия

Руският президент Владимир Путин се опитва да подкопае НАТО от почти две десетилетия. Сега, когато президентът Тръмп настоява да контролира Гренландия, Москва аплодира отстрани.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков апелира към егото на Тръмп тази седмица, докато президентът настояваше за придобиването на арктическия остров. „Решавайки въпроса с анексирането на Гренландия, Тръмп без съмнение ще остане в историята. И не само в историята на Съединените щати, но и в световната история“, заяви той.

Тръмп заяви, че САЩ трябва да придобият Гренландия, полуавтономна територия на Дания, за националната си сигурност. Той заплаши да наложи 10% мита на осем европейски държави, които изпратиха малки групи войници на арктическия остров през последните дни. Спорът се превръща в опасен момент за Организацията на Северноатлантическия договор, която служи като основа за сигурността на световния ред, воден от САЩ, от Втората световна война насам.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви във вторник, че алиансът е в „дълбока криза“, добавяйки, че преди не е предполагал сценарий, в който един член на алианса ще атакува друг.

Лавров заяви, че Русия просто наблюдава ситуацията. Той отхвърли твърдението на Тръмп, че Русия ще завземе острова, ако САЩ не го направят, като заяви, че Москва няма такива планове, пише WSJ.

Но той също така изглеждаше, че дава благословията на Москва за желанието на Тръмп да завземе острова, сравнявайки Гренландия с първото завземане на територия от Русия на украинска земя – анексирането на Крим през 2014 г., полуостровът на Киев на Черно море.

„Крим е не по-малко важен за Руската федерация, отколкото Гренландия е за Съединените щати“, каза той.

Тези коментари отговаряха директно на опасенията на някои европейски лидери, че действието на Тръмп да завземе Гренландия ще наруши нормите на международното право и потенциално ще окуражи Путин още повече в Украйна и Източна Европа, където по-малките страни разчитат почти изцяло на колективната сила на Алианса.

„Това е петстепенна тревога, която разделя Северна Америка от Европа“, каза Джон Форман, бивш военен аташе на Великобритания в Москва и Киев. „Русия сигурно си мисли, че Коледа продължава да идва.“

Как заплахите на Тръмп за Гренландия поставят отношенията между САЩ и Европа на тънък лед Пусни видео: Как заплахите на Тръмп за Гренландия поставят отношенията между САЩ и Европа на тънък лед

Той каза, че радостта на Русия от проблемите на НАТО вероятно е уравновесена от възможността Тръмп да получи контрол над Гренландия, разширявайки влиянието на САЩ в Арктика. Москва е инвестирала значителни средства в отварянето на военни бази от съветската епоха в региона и в изграждането на най-голямата флота от ледоразбивачи в света, надявайки се да изпревари страните от алианса в Далечния Север.

Но в краткосрочен план борбата за Гренландия сее нестабилност в алианса, който Москва отдавна разглежда като заплаха. Нашествието на Путин в Украйна беше насочено отчасти към предотвратяване на присъединяването на Киев към НАТО. Оттогава европейските лидери обвиняват Москва, че води скрита война на континента, включително с нахлувания с дронове и прекъсване на подводни кабели, с цел дестабилизиране на западните общества.

Разширяването на НАТО на изток отдавна е едно от основните недоволства на Путин срещу Запада.

Отговорът на Съветския съюз от времето на Студената война на НАТО, Варшавският договор, се разпадна, след като поредица от демократични революции и падането на Съветския съюз отвориха пътя за нации, които някога бяха съюзници на Москва, да се присъединят към Атлантическия блок. Някои от тези страни, като Естония, Литва и Полша, сега са сред най-верните членове на алианса.

Путин обърна внимание на нарастващия брой на членовете на НАТО в речта си през 2007 г. на Конференцията по сигурността в Мюнхен, която се счита за началото на нова ера на напрежение между Москва и Запада.

„Срещу кого е насочено това разширяване? И какво стана с уверенията, които нашите западни партньори дадоха след разпадането на Варшавския договор?“, попита той.

Сергей Марков, руски политически анализатор, който е работил за Кремъл, заяви, че нарастващото разединение между Вашингтон и Брюксел може да бъде началото на пълно пренареждане на западната политика за сигурност в полза на Русия.

В публикация в Telegram, популярна в Русия социална мрежа, той спекулира, че напрежението може да ескалира, като двете страни си разменят огън и разпуснат НАТО. Без европейските си поддръжници Украйна ще попадне в ръцете на Русия, което ще доведе до мир по условията на Москва.

„Русия ще възстанови много добри отношения с Украйна, добри отношения с половината от страните в Европа и нормални отношения със Съединените щати“, заяви той. „Гренландия е идеалното решение.“

Но много западни лидери считат такъв сценарий за нереалистичен. Те се опитват да убедят Тръмп, че стремежът му към Гренландия е ненужен, да предотвратят търговска война и да запазят съюза.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който се опитва да поддържа конструктивни отношения с президента, разговаря с Тръмп по телефона рано във вторник. Тръмп се съгласи да проведе срещи по въпроса за Гренландия по време на Световния икономически форум в Давос.