Калас: Гренландия принадлежи на своя народ, заплахите няма да променят това

Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас пред Европейския парламент в Страсбург.

Евродепутатите обсъждат отговора на ЕС на изявленията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Гренландия.

Калас каза още, че суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба. “ЕС без всякакво съмнение стои до Дания по отношение на нейната териториална цялост и суверенитет. Нашата реакция трябва да бъде сдържана и единна”.

“Заплахите няма да сполучат в това Дания да предаде Гренландия. Имаме съображения и притеснения по отношение на сигурността на Гренландия и НАТО има своята роля в това. Много държави изпратиха военни на мисия в Гренландия пред последните седмици, като идеята е да има сигурност и стабилност в региона. Това присъствие не е заплаха за никого”, обясни Калас.

“Американското правителство не харесва много международния ред, но ЕС не бива да приема да му се налага система, която не желае”, заяви Хенрик Дал от групата на Европейската народна партия. Той призова съюза да се придържа към ценностите, в които вярва.

“Дания не е сама, Европа ще ѝ помогне”, заяви Кристел Шалдемозе от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Според Тръмп международното право може да бъде пренебрегнато, каза Шалдемозе.

“Случващото се в Гренландия трябва да докаже силата на Европа”, заяви Жордан Бардела от “Патриоти за Европа“. Не трябва да се поддаваме на търговския шантаж. ЕС не може да замълчи пред заплахите за неговата цялост. Споразуменията, подписани от Урсула фон дер Лайен, трябва веднага да бъдат временно прекратени, каза още Бардела.

По-рано днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща твърда реакция в отговор на многократните заплахи, отправяни от американския президент Доналд Тръмп за Гренландия и за използването на мита. / БТА