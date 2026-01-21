Кличко: Киев се насочва към хуманитарна катастрофа

Киев се насочва към „хуманитарна катастрофа“ поради широко разпространените прекъсвания на електрозахранването и отоплението. Това заяви в интервю за The Times кметът на Киев Виталий Кличко. Той посъветва жителите „да напуснат, ако могат“, докато аварийните екипи се борят да възстановят електрозахранването в заснежения Киев.

Температурите паднаха до минус 18°C ​​по време на студена вълна, която се очаква да продължи поне още две седмици.

„Този месец 600 000 души вече са избягали от столицата, в която живеят над 3 милиона души”, каза Кличко. „Ситуацията е критична с основните услуги - отопление, вода, електричество. В момента 5600 жилищни сгради са без отопление“, каза Кличко пред The ​​Times. Неспособни да поддържат правилната температура, властите бяха принудени да източят голямата централизирана отоплителна и водоснабдителна система на Киев, за да предотвратят заледяването на водата и спукването на тръбите при разширяването ѝ”, добави той.

Столицата се бореше с продължаващи прекъсвания на електрозахранването и минимално отопление след по-ранна руска атака на 9 януари, насрочена за началото на най-студения зимен период от повече от десетилетие. След това, в ранните часове на вторник, кремълските сили изстреляха около 470 дрона, 47 крилати ракети и една балистична ракета към Украйна. Атаката отмени ремонтите на енергийната мрежа, извършени след предишния удар.

"И в двата случая руски балистични ракети са ударили топлоелектрическа централа в Киев", каза Кличко. „Руснаците искат да предизвикат хуманитарна катастрофа в родния ни град, да накарат хората да мръзнат през зимата“, каза той.

Президентът Зеленски заяви миналата седмица, че ключови системи за противовъздушна отбрана, доставени от Запада, са изчерпали боеприпасите си поради намалената подкрепа от съюзниците, което позволява на руснаците да смажат отбраната с комбинация от масирани ракети и дронове. Големи части от Харков и Одеса също останаха без отопление и електричество във вторник, след като руснаците нападнаха и енергийната им инфраструктура.

В столицата Зеленски се опита да обвини Кличко за продължителните прекъсвания на електрозахранването в града, заявявайки, че градът е бил по-слабо подготвен от Харков, вторият по големина град в страната, който е на 19 километра от руската граница.