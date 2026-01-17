Кличко призна: Киев разполага само с половината от необходимия ток

Киев разполага само с около половината от необходимата му електроенергия, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато градът е изправен пред най-тежката енергийна криза от началото на войната преди близо четири години след вълната от руски атаки срещу инфраструктурни обекти.

Киев, един от най-големите градове в Източна Европа, се нуждае от производствени мощности, можещи да генерират 1700 мегавата електроенергия, за да задоволява нуждите на своите 3,6 милиона жители, каза Кличко в интервю за Ройтерс.

Кметът заяви, че настоящата енергийна криза е най-трудната задача, пред която е изправена украинската столица, откакто Русия нахлу в страната през февруари 2022 г.

"За първи път в историята на нашия град при такива силни студове по-голямата част от града остана без отопление и с огромен недостиг на електроенергия", заяви Кличко, бивш световен шампион по бокс в тежка категория, пред Ройтерс от своя офис в центъра на Киев.

Кличко каза, че международните партньори на Украйна са изпратили допълнителни генератори, а ремонтни екипи са работили денонощно, за да възстановят отоплението след руски удар миналата седмица, който прекъсна доставките към 6000 жилищни сгради. Около 100 сгради все още нямат отопление, каза кметът.

Украйна обяви енергийна криза тази седмица, тъй като електрическата й мрежа се разпада под руските бомбардировки на фона на сурови студове и натрупването на щети в резултат на войната, посочва Ройтерс.