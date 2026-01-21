Смутът в Гренландия засенчва Украйна в Давос, Зеленски недоволен

Докато истинска война бушува на източния край на Европа, лидерите на континента са разсеяни от фалшива война на западния му фланг.

В Давос европейските лидери ще се надпреварват да убедят американския президент Доналд Тръмп да се откаже от амбицията си да придобие Гренландия, а на този фон Украйна все повече бива изтласквана на заден план.

Това накара украинския лидер Володимир Зеленски да се замисли дали изобщо си струва да присъства на Световния икономически форум, според висш украински служител и чуждестранен съветник, запознат с мисленето в Киев, пише Politico.

Европейските лидери планираха да се съсредоточат върху Украйна тази седмица и да използват насрочена среща с Тръмп, за да осигурят личното одобрение на президента на САЩ за гаранциите за сигурност за следвоенна Украйна - мерки, които Киев твърди, че са необходими, за да възпрат Кремъл от рестартиране на конфликта.

Но с промяната на дипломатическите приоритети, Киев е все по-изложен на риск да бъде забравен, което води до нарастващо разочарование в Украйна и Европа, докато Тръмп засилва заплахите си да завземе богатата на минерали Гренландия - включително възможността за наказателни тарифи за осем европейски държави, които се противопоставят на опита му да анексира най-големия остров в света.

"В Украйна се води истинска война с руснаците“, каза норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде и добави: "Гренландия отнема енергия от това, за което би трябвало да говорим".

Норвежкият външен министър добави, че би било добра идея лидерите да се съсредоточт върху истинската война, която се води.

Темата "Гренландия" доминира

С доминирането на Гренландия в Давос, украинските власти се опасяват, че страната им ще бъде забравена – за да разрешат кризата, породена от Тръмп, европейците няма да имат друг избор, освен да оставят войната на източната си граница на по-ниско ниво с развитието на седмицата.

"Имаме нужда от американско и европейско единство. Имаме нужда Америка и Европа да бъдат заедно, а не да се вкопчват в гърлото си.“, каза виден украински бизнес лидер, получил анонимност, който присъства на събитието, за да помогне за лобиране за повече западна подкрепа.

Трансатлантическият спор за Гренландия идва в критичен момент от войната в Украйна. Русия разрушава енергийната инфраструктура на Украйна с интензивни ракетни обстрели и обстрели с дронове. И тъй като тази зима се превръща в изключително студена – с температури, падащи под -20 градуса по Целзий – в Киев нараства безпокойството за това как страната може да оцелее без много по-голяма помощ от западните съюзници, включително Съединените щати, що се отнася до противовъздушната отбрана.

"Тази зима е различна от предишните три военни по няколко причини. С непрекъснато ударени електроцентрали и подстанции, става все по-трудно да се поправят“, каза Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на украинската енергийна компания ДТЕК.

Но тъй като Европа е погълната от дискусии за Гренландия, голяма част от обясненията и исканията на украинските представители в Давос се заглушават от нарастващите опасения относно бъдещето на водената от САЩ система за сигурност, която пази Европа в безопасност от края на Втората световна война.

Темата за Гренландия толкова е обсебила Тръмп, че украинскит президент Володимир Зеленски се е затруднил да си осигури време за двустрамнна среща с американския главнокомандващ, споделят украинските представители.

Според републикански експерт по външна политика, пожелал анонимност, Зеленски е склонен към лична среща, но е срещнал нежелание от страна на Белия дом. "Зеленски винаги би се срещал с Тръмп, тъй като смята, че ползите надвишават разходите и че ако той не общува с него, други го правят“, споделя експертът.