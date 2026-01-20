Тръмп се подигра с евролидерите, AI снимка показа Гренландия като територия на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път се изгаври с евролидерите. Главнокомандващият на САЩ използва социалната мрежа Truth Social, за да публикува генерирана с AI снимка на Гренландия, но вече като част от територията на САЩ.

Снимката показва Урсула фон фер Лайен, Джорджа Мелони, Еманюел Макрон, Киър Стармър, Александър Стуб, Марк Рюте, Фридрих Мерц и Володимир Зеленски, седнали в Овалния кабинет около бюрото на Тръмп как гледат картата на новата американска територия.

Снимката идва часове преди Тръмп да отпътува за Давос, където ще вземе участие в Световния икономически форум. Очакванията са, че Тръмп ще проведе срещи на високо ниво с някои от лидерите във връзка със спорния му план за превземане на територията на НАТО е високо.

Тръмп в публикувал и още една снимка, отново генерирана с ИИ - на нея президентът, Ванс и Рубио развяват американското знаме на арктическия остров.

Европейските лидери изразиха възражението си срещу исканията на президента на САЩ за поемане на контрол над Гренландия, което накара Тръмп да заплаши нациите с нови тарифи, ако му пречат.

На фона на все по-остър трансатлантически спор, президентът обяви на своята платформа Truth Social през уикенда, че от 1 февруари САЩ ще наложат 10% тарифа върху целия износ от Дания, Финландия, Франция, Германия, Холандия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство, като ще я увеличат до 25% през юни.

ЕС сега обмисля дали да използва така наречената си "търговска базука“ за първи път в отговор - икономически инструмент, който би ударил САЩ с 81 милиарда паунда тарифи.

"Европа няма да бъде изнудвана“, заяви премиерът на Дания Мете Фредериксен в отговор на тарифните заплахи на Тръмп, след като лидерите на ЕС подписаха съвместно изявление, предупреждаващо за „опасна низходяща спирала“ в случай на търговска война между трансатлантическите съюзници.

Тръмп публикува и текстово съобщение, което е разменил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, по време на което служителят е написал: "Ангажиран съм да намеря път напред по отношение на Гренландия. Нямам търпение да се видим. Ваш, Марк".

Напрежението може би тези дни ще ескалира, а Тръмп налива допълнително масло в огъня. В,ера изтече писмо на американския президент, изпратено до премиера на Норвегия, е което Тръмп заявява, че вече не се интересува единствено от мир, а защитава интересите на страната си.