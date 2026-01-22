Мелони: Италия приема Съвета за мир, но ни пречи конституцията

Италия е отворена за идеята за Съвета за мир за ивицата Газа, предлаган от американския президент Доналд Тръмп, заяви италианският премиер Джорджа Мелони в телевизионно интервю по "РАИ Уно", предаде АНСА.

"Ние сме готови и заинтересовани поне по две причини. Първата е, че Италия може да изиграе уникална роля в реализирането на мирния план за Близкия изток и в изграждането на перспективата за две държави. И освен това не бих сметнала за интелигентно решение от страна на Италия и Европа да се самоизключат от един орган, който във всеки случай е интересен", каза тя.

За Италия обаче съществува проблем по въпроса за съвместимостта на устава на Съвета за мир с италианската конституция, каза Мелони. "От прочита на устава става ясно, че има някои елементи на несъвместимост с нашата конституция. Това със сигурност не ни позволява да подпишем устава веднага. Необходимо ни е повече време.

Има работа, която трябва да се свърши, но моята позиция остава тази, че сме отворени за идеята“, каза Мелони. „Правният и регулаторен въпрос е свързан най-вече с член 11 от конституцията - този, според който ние можем да отстъпваме част от нашия суверенитет при условия на равнопоставеност между държавите. А това може да бъде несъвместимо с някои членове от устава на Съвета за мир", поясни тя.

Вчера италианският министър на икономиката Джанкарло Джорджети също каза, че има някои проблеми пред присъединяването на Италия към Съвета за мир. Италия получи покана от Тръмп в тази насока. Но според устава на Съвета се предвижда Тръмп да е негов председател, докато той сам не реши да се оттегли от тази позиция. Именно това според Рим противоречи на член 11 на италианската конституция, защото ако Тръмп ръководи Съвета за мир, то няма да има равнопоставеност между държавите в този орган.

За поканата към руския президент Владимир Путин да се присъедини към Съвета за мир Мелони заяви: "Присъствието на Владимир Путин в Съвета за мир е политически въпрос, но трябва да отбележа, че във всеки, да кажем, многостранен, многополюсен орган има и хора, които са далеч от нашите позиции“.

По отношение на Гренландия Мелони заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде разглеждан в рамките на Атлантическия алианс. "Това е от компетенцията на НАТО. Гренландия трябва да се разглежда като територия под отговорност на НАТО.“, заяви Мелони в момент, в който между САЩ и НАТО има пробив в това отношение.

В интервюто Мелони подчерта, че не е изгодно за никого раздалечаването между Европа и САЩ. "Със сигурност това не е изгодно за Италия", заключи тя.

