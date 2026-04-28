Русия смята, че е важно ситуацията в Мали да се върне към мирен курс възможно най-скоро, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава руската държавна агенция.

Той отказа да отговори на въпроса дали Африканският корпус на руското Министерство на отбраната е достатъчно силен, за да държи ситуацията под контрол:

"Що се отнася до Африканския корпус, това е въпрос на Министерството на отбраната и ви препоръчвам да насочите въпросите си към това ведомство. Вярваме, че е важно страната да се върне към мирен и стабилен курс възможно най-бързо", подчерта Песков.