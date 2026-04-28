В кадър: Крал Чарлз и кралица Камила пристигнаха в САЩ

Крал Чарлз ще защитава "демократичните ценности"

28.04.2026 | 07:40 ч. Обновена: 28.04.2026 | 07:48 ч. 5

Снимки: Reuters

Крал Чарлз Трети и кралица Камила пристигнаха в САЩ, с което дадоха начало на четиридневното си държавно посещение - първото подобно от визитата на кралица Елизабет Втора през 2007 година.

Пътуването, което идва в момент, когато Съединените щати се подготвят да отбележат 250-ата годишнина от независимостта си от Великобритания, има за цел да подчертае силните отношения между двете държави.

Крал Чарлз ще защитава "демократичните ценности" с началото на държавното посещение, пише ВВС.

Крал Чарлз и кралица Камила слязоха по стълбата на самолета в база Джойнт Бейс Андрюс, щата Мериленд, където бяха посрещнати от ръководителя на протокола на САЩ Моника Кроули. Деца им поднесоха цветя, а след преминаването им покрай почетния караул военен оркестър изпълни националните химни на САЩ и Великобритания.

След официалното посрещане кралската двойка се отправи към Белия дом за следобеден чай с Доналд Тръмп и Мелания Тръмп. Четиримата се поздравиха на червен килим, пред знамената на двете държави и под салюта на двама войници. Кралица Камила, облечена в бяла рокля, беше посрещната от Мелания Тръмп, която бе избрала кремав тоалет, докато крал Чарлз и Доналд Тръмп бяха в официални тъмни костюми.

По-късно двете двойки разговаряха на чай в зала със зелени стени в Белия дом, а след това излязоха в градината, където им беше показан кошер във формата на Белия дом - част от дългогодишна програма за производство на мед. Там крал Чарлз разговаря с Дейл Хейни, ръководител на поддръжката на територията на Белия дом, докато се разхождаше с президента, първата дама, кралица Камила и останалите гости. На събитието кралят и Мелания Тръмп размениха и шеги.

По време на градинско парти в британското посолство кралица Камила позира с военни кадети, а крал Чарлз разговаря с бившия британски състезател по скокове във вода Том Дейли и с други гости.

