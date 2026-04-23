Михаил Екимджиев: Новият и.ф. главен прокурор е изпитан кадър - още от аферата "Костинброд"

Може да се създаде чрез закон ад хок съдебен орган - комисия от двете колегии на ВКС, за да извърши радикален реподбор по върховете на съдебната система в рамките на година. Задължително компрометираните магистрати да бъдат отстранени - прочистване на системата от престъпниците. Това каза адвокат Михаил Екимджиев по "Нова телевизия" по повод оставката на Борислав Сарафов.

Юристът смята, че ВКС е "единственият относително незавладян анклав" в съдебната система. „Парламентът излъчва само част от ВСС, затова е възможно в Прокурорската и Съдийската колегии определени хора да бламират чрез бавене и обжалване с месеци и години процеса на излъчване на техните квоти.

Радикалните политики се правят в първите месеци след изборите, когато има голяма подкрепа“, добави той.

Екимджиев описа новия и.ф. главен прокурор като изпитан кадър - още от аферата "Костинброд". "Ваня Стефанова беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 година. По бързината и решителността на действията на новото мнозинство ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт. Най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки. Иначе Сарафов може да векува начело на Следствието, а неговата "ортачка" да бъде и.ф. главен прокурор“, заяви адвокатът.

Според него оттеглянето точно в този момент на Борислав Сарафов изглежда като опит за договорка с новата власт. "ГЕРБ реши да влезе в нова роля и да се реинкарнира в антикорупционна партия, а емблемата на мафията в прокуратурата вече не е удобна. Сега го оттеглят по същия начин, по който го монтираха преди около 3 години на мястото на Гешев, когато го пуснаха по пързалката. Преди 2 дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ се връща към своя антикорупционен профил, а всъщност той е прокорупционен. Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев - силният на деня, даде ултиматум, е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов".

По думите му в съдебната система има мафиотски триади, редени десетилетия наред с цел контрол на институциите. „Вместо да търсиш хора, които да доказват лоялността, имаш „въшки, които вече са я доказали“, обобщи Екимджиев. Той смята, че трябва и да се удължи давността за дисциплинарни наказания.