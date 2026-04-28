Робот влезе във фронтовата зона и спаси пенсионерка в Украйна ВИДЕО

77-годишната жена беше превозена на гърба на безпилотно наземно превозно средство (UGV) в продължение на часове, след като членове на 60-та отделна механизирана бригада я забелязаха чрез камера на дрон близо до град Лиман, пише The Telegraph.

Кадри от въздуха показаха неизвестната жена, опираща се на две палки и мъчеща се да върви по пътя, белязан с кратери, в обсадения регион Донецк.

"Изглежда като задух или нещо подобно", каза един от бойците, докато гледаше на живо кадри от дрона, преди да бъде взето решението да се изпрати наземен робот, за да я спаси.

За да не я изплашат, военните покриха робота с одеяло и прикрепиха бележка с надпис:

"Бабо, качи се!"

3-ти армейски корпус - към който принадлежи 60-та бригада написа в Telegram:

"Без надежда за оцеляване, тя си проправи път покрай кратерите от снаряди и телата на съселяните си, докато не дойде робот да я спаси."

Подразделението публикува и клипове от командния център. Виждаше се как бойците казват на жената "хайде, хайде, точно така!", докато тя се катереше върху безпилотния автомобил по време на рискованата операция, която продължи четири часа.

April 27, 2026

Когато жената достигна евакуационния пункт, войници от 1-ви механизиран батальон я посрещнаха и й помогнаха да слезе от робота в близко убежище, все още под прикритието на дронове.

Докато я помагаха да се качи в задната част на бронирано превозно средство, се чуваше един войник да казва:

"Това е, най-накрая всички можем да си поемем дъх… Слава Богу."

Според 3-ти армейски корпус пенсионерката е живяла в сега разрушената си къща в село близо до бомбардирания град Лиман, понякога наричан "Вратата на Донбас", в продължение на 53 години. Корпусът призова хората "да се евакуират предварително, за да запазят най-важното – живота".

Безпилотните превозни средства (UGV) заемат все по-важна роля на бойното поле в Украйна

и се използват от двете страни за все по-широк спектър от мисии, включително евакуации, щурмови операции, обезвреждане на мини, разузнаване и логистика и доставки.

Въпреки че в началото те имаха различна степен на успех, роботите – от които има стотици модели – се използват все по-широко през последните месеци.

През март украинските сили са изпълнили около 9 000 мисии на фронтовата линия, използвайки роботи, пренасящи експлозиви, ракети и картечници, в сравнение с по-малко от 3 000 през ноември, според Министерството на отбраната.

По-рано през април Първият отделен медицински батальон съобщи, че е извършил шест евакуации на ранени от фронтовата линия в рамките на един ден, като всички са били с помощта на наземни превозни средства. Две от тях са изминали около 300 км по време на операцията, без да се повредят, съобщи батальонът.

Володимир Зеленски, президентът на Украйна, също заяви този месец, че неговите сили са превзели – за първи път в историята – руска позиция, използвайки изключително безпилотни системи, т.е. въздушни дронове и наземни роботи.

Киев е увеличил производството на UGV, като производството е нараснало с 488 процента през 2025 г., според проучване на Института на Киевската школа по икономика.