След "Чернобил" България е била на 8 място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване ВИДЕО

Тъй като властите у нас не взимат никакви мерки след избухването на четвърти реактор на АЕЦ "Чернобил", България се оказва на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората. И не само това - през пролетта на 1987 г. в България има втори радиационен пик - заради отказа на управляващите да купят чисти фуражи за животните, въпреки предупрежденията на учените. Как е допуснато това? Документалният филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство - архивите за Българския Чернобил" търси отговорите.

Мълчанието на властта и липсата на адекватни мерки са основната причина за облъчването на населението.

"Всичко беше, по народному казано, поръсено с радиоактивност - имаше йод 131, който влезе в млякото, цезий 137, който отиваше в меките тъкани и мускулите, стронций 90, който пък отива в костите. Висшата номенклатура даваше в нашата лаборатория да се мерят храни, които те са си внесли от незамърсени територии на Европа. Дори тях мереха, извинявайте, че повиших тон, защото е срамота", обяснява Петър Узунов, специалист по дозиметрия и лъчезащита в катедра "Атомна физика" във Физически факултет на СУ.

Темата коментира и проф. Димитър Вацов, автор на "Българският Чернобил. Археология на моралната нищета":

"Можем да видим как резолюциите "не е годно за употреба" при нива на радиация, които са много пъти под онова, което официално яде населението. Казвам официално, защото много често то яде и над нормата, която е за него."

Той допълва, че негодното за употреба е отивало обратно в магазинната мрежа:

"Разбира се, ние го изяждаме. То не се хвърля."

Заради принципа нищо не се хвърля, есента на 86та животните се изхранват със заразени фуражи и населението отново е облъчено - всъщност 30% от радиацията, погълната от българите се дължи на този предизвикан от безхаберие втори пик, който учените наричат "Българският Чернобил".

"Бил ли е информиран нашия народ или не е бил информиран? Аз определено трябва да кажа, ние разололагаме с огромни данни, с огромни материали. Нашият народ беше дезинформиран съзнателно и целенасочено", твърди в документалния филм проф. Илия Белоконски, главен радиобиолог на Българска народна армия, зам-началник на ВВМИ.

По думите на проф. Илия Белоконски, главен радиобиолог на Българска народна армия, зам-началник на ВВМИ на 150% по българските норми е било облъчено част от населението, а за някои контингенти от обществото - 350%.

"По-късно вече се твърди, че българското население е получило неколкократно по-малко облъчване от приетите за нашата страна норми. Ние не приехме техните изводи за обективни и се стремяхме чрез доклади, справки и анализи да опровергаем тези констатации", коментира още той.

На втори май трима от учените от програма "Радиощит" - правят откритие в кооперация в центъра на София. Те установят "горещи частици" - буквално парченца от ядреното гориво на чернобилския реактор с много висока радиоактивност.

"Ето тука. Значи имаше пухчета от тополи, това се спомням. Ето тук. Ето тука беше. Прахоляк", спомня си Боян Бончев, син на проф. Цветан Бончев. "Баща ми горе с професора Узунов се бяха събрали и нещо горещо коментираха. Аз си спомням, че бях по пижама. Значи, трябва да е било почивен ден. Те намокриха един вестник, връчиха ми го, и ме пратиха долу да събере от входа прахоляк."

Петър Узунов, Катедра “Атомна физика” в СУ, син на проф. Иван Узунов и част от екипа на "Радиощит" също си спомня момента:

"Проф Бончев сканира повърхността, движи уреда и изведнъж тези въртящи се разряди започват да се въртят несравнимо по-бързо, отколкото замърсяването на тротоара и двамата се спогледаха и казаха - ти знаеш ли, че това е "гореща частица."

На 27 май 2026 г., сряда, БНТ ще излъчи документалния филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство: Архивите за Българския Чернобил", който изследва секретните документи от онези първи месеци на трагедията.