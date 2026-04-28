В кадър: Малена и Тервел Замфирови бяха посрещнати в МС

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 13 / 13

Сноубордистите Тервел и Малена Замфирови бяха на посещение в Министерски съвет, където се срещнаха със служебният премиер Андрей Гюров и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околоийски. В МС беше представена и националната кампания срещу хазартната зависимост, чиийто лица са именно спортистите.

“Радваме се, че борбата с хазартната зависимост е национална кауза, а и наша лична, заяви олимпийският медалист от Милано-Кортина. Ще се стремим да покажем на децата, а защо не и на възрастните, че здравословният начин за получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез зависимости”. каза Тервел Замфиров.

Служебният премиер Гюров добави, че хазартната зависимост е бич за съвременното общество, с който няма как да се преборим без цялостна стратегия.

“Трябва да дадем пример на младите хора, особено когато са атакувани от всички страни с предизвикателства и изкушения. И този пример понякога има своето лице и образ”, добави Гюров, представяйки Малена и Тервел като посланици на националната кампания срещу хазартната зависимост.

От своя страна служебният здравен министър отбеляза, че хазартната зависимост ограбва стотици български семейства.

“Създадохме фонд за превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост, създадохме правила за кандидатстване и съвсем скоро различен тип организации ще могат да кандидатстват за устойчиво финансиране за различни действия в областта на хазартната зависимост”, добави доц. Околийски. / БГНЕС