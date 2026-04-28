Откакто е майка Риана търпи доста промени

Риана се променила много след като станала майка. 37-годишната певица има три деца от партньора си A$AP Rocky - син RZA, който се роди през май 2022 г., син Риот Роуз, който се роди през август 2023 г. и дъщеря Роки, която се роди през септември 2025 г.

Сега именно рапърът A$AP Rocky призна, че връзката им с Риана се е променила през последните няколко години. Но казва, че изпълнителката винаги е била "магия".

"Тя се промени много, защото тя стана майка в този времеви интервал и това определено те променя. Но тази жена винаги е била магия. Философски погледнато, начинът, по който тя работи е на друго ниво. Тя е най-чаровният и истински човек на Земята. Нейната енергия е несравнима - единствена по рода си. Аз просто я обожавам", споделя той пред списание "W".

Какво още разкри той четете в teenproblem.net