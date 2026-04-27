52,7% от младежите у нас не работят: На какво се дължи това?

Според ново проучване на "Евростат" 52,7% от младите хора на възраст между 20 и 29 години у нас работят. Така страната ни се нарежда на последните места в ЕС по заетост сред младежите, цаедно с Румъния и Италия.

През 2025 г. коефициентът на заетост в страната ни е 77% за хора между 20 и 64 години, но младежите ни отбелязват по-ниска трудова активност от средната за ЕС (65,6%). Това ги поставя в групата на най-малко работещите в Европа. Най-нисък резултат за работещите млади се вижда в Босна и Херцеговина, която преговаря за членство в съюза - 46,5%. След нея са Италия с 47,6% и Румъния с 52%. Най-много работят в Нидерландия - 84%, както и в Малта (82,1%) и Германия (77%).

Заетостта в ЕС е нараснала с 6,3% от 2015 г. насам. С нея се увеличават и самоосигуряващите се. 2,06 милиона от младежите в ЕС се осигуряват сами, като те са 7,9% от всички самоосигуряващи се в съюза. България е на предпоследно място с 5,3%, следвана от Испания с 5,9%. Последна е Ирландия с 5,1%. Най-висок е делът на самоосигуряващите се в Словакия - 12,2%.

На какво се дължи ниската заетост у нас?

"Много засилено трябва да се гледа на образованието. Работодателят в момента очаква да взима хора, които са готови. Не успяваме да интегрираме младите в работното място. Представете си, че трябва да влязат в клуб, но не знаят откъде да влязат", коментира Пламен Василев от Българската асоциация за управление на хората пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че връзката с бизнеса трябва да се изгражда още през училищните години.

По думите му има комуникационната грешка - на новия служител трябва да му се обясни, че има цели и ще стигне до тях, но преди това трябва да извърви път, по отношение на исканията за по-високи заплати.

"Германия има много хубава политика за напускането на дома. Много се разчита на това да се даде възможност човекът възможно най-рано да се оправя сам с живота си. Това е начин на възпитание и образование", каза още Василев.

Гъвкавост на работодателите и първи стъпки в кариерата

Според него работодателите трябва да бъдат отворени към това да взимат хора без опит и да бъдат по-търпеливи.

По думите му младите трудно понасят критика, а лидерите трябва да знаят, че не може много рязко да се тръгва.

"Човек ще го чуе 1-2-3 пъти и накрая ще си каже "това е много токсична среда, аз няма да стоя тук", коментира Василев. "Нещото, което е много важно, е да имаш пламък в очите. Виждал съм много CV-та - 95% от тях са лъжа. Работодателят иска да знае, че си човек, който се надгражда, защото светът се движи много бързо", заяви Василев, като подчерта, че искреността на интервюто за работа е много важна.