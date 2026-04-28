Олигарсите за еднократна употреба

Присъстващите на втората встъпителна длъжност на президента на САЩ Доналд Тръмп включваха типичен състав от държавни служители, законодатели и номинирани за кабинета. Не толкова типичното беше екипът от милиардери, които също присъстваха - и заеха централно място. Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, основателят на Amazon Джеф Безос, главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай и главният изпълнителен директор на Tesla/SpaceX Илон Мъск бяха седнали на един ред зад децата на Тръмп и пред много от номинираните за кабинета му, включително Пийт Хегсет, Робърт Кенеди-младши и Кристи Ноем. За мнозина видното място на милиардерите – и предложенията, които сякаш правеха в очакване на клетвата на Тръмп – означаваха нова сделка между американския бизнес елит и президента. Подобна сделка е опасна не само за демокрацията на една страна, но и за бизнес елита, който я съставлява. И сближава Съединените щати много с други страни, в които съюзите между правителствени лидери и бизнес магнати са по-типични.

С основание много наблюдатели в Съединените щати видяха в инаугурацията на Тръмп утвърждаването на нова олигархия. Терминът "олигарх" се свързва по-често с постсъветска Русия. В края на 80-те години на миналия век големите икономически реформи на съветския лидер Михаил Горбачов, известни като перестройка, позволиха на някога национализирани и държавни индустриални активи все повече да попадат в ръцете на политически свързани мениджъри и зараждаща се предприемаческа класа от бизнес ръководители. Разпадането на Съветския съюз ускори този преход, тъй като лошото икономическо управление от страна на кремълските служители доведе до хроничен недостиг на парични средства и принуди правителството да взема пари назаем от частни банки. Като обезпечение частните банкери поискаха дялове в големи държавни предприятия. Когато правителството неизменно обявяваше фалит, банките получаваха контрол над командните висоти на руската икономика.

Собствениците на тези банки - предпочитани вътрешни лица като Роман Абрамович, Борис Березовски и Михаил Ходорковски, използваха тези изгодни придобивания, за да консолидират огромни състояния в петролния, банковия, медийния и други сектори, което им позволи да упражняват мощно влияние върху новия президент на Русия Борис Елцин и руската икономика. Въпреки че много от тези фирми се представиха добре и дори помогнаха на Русия да излезе от финансова криза през 1998 г., схемата доведе до концентрация на богатство и политическа власт, което възпрепятства всякакви истински реформи на свободния пазар в страната.

Но почти толкова бързо, колкото се появиха на сцената, руските олигарси скоро самите те се превърнаха в политически мишени. През първото десетилетие на този век, с отшумяването на суматохата от предходното десетилетие, Русия разви това, което учените наричат ​​система на „авторитарен държавен капитализъм“: номинално частна икономическа система, изпълнена с държавна намеса, предназначена да облагодетелства елит, но все още с институции, които не са изцяло завладени от този елит. При авторитарния държавен капитализъм политическите лидери съществуват в нестабилно равновесие, опитвайки се да осигурят лостовете на властта в обществото, които остават извън техния контрол. Тези фигури трябва да преодолеят най-важния противовес на политическата власт: икономическата власт. Мощните и независими икономически участници след това стават мишени, защото тяхната власт предотвратява пълната авторитарна консолидация, пише Foreign Affairs.

Руските олигарси са най-известните в света, но други страни с авторитарни държавно-капиталистически системи, от Саудитска Арабия до Турция, имат свои собствени. Елитите по целия свят си въобразяват, че са имунизирани срещу конвулсиите, които идват с огромните политически промени, вярвайки, че тяхното богатство и мрежи ще ги издържат. Но точно както сближаването с автократи може да помогне за обогатяването и овластяването на елитите, така може да доведе и до техното падение.

През 90-те години Елцин все повече разчита на своите олигарси да управляват ефективно и в резултат на това те придобиват по-голямо влияние върху руската икономика, икономическата политика и коридорите на политическата власт. Когато Владимир Путин става президент на Русия през 2000 г., той се заема с мисия да ги ограничи. "Тълпата" от 90-те години, по думите на политолога Джордан Ганс-Морс, отстъпва място на "човека". По време на първия президентски мандат на Путин Березовски, Владимир Гусински и Владимир Потанин са разследвани и в много случаи активите им са конфискувани от възраждащия се държавен апарат. През 2003 г. Путин хвърля в затвора Ходорковски, който е придобил петролна и газова компания от руското правителство и е един от най-богатите хора в света - по обвинения в измама и укриване на данъци. Мнозина интерпретираха хода като "обявяване на война" срещу олигарсите и "шок за онези, които бяха повярвали в "новата Русия", както пише икономистът Маршал Голдман във Foreign Affairs през 2004 г. Бизнесът, който някога е манипулирал държавата, започна да се страхува от нея.

Престъпността в мрачните дни на 90-те години на миналия век обаче не беше това, което накара Путин да се стреми към отстраняването на олигарсите. В края на краищата, те бяха подкрепяли зараждащата се авторитарна държавно-капиталистическа система с надеждата да си осигурят роля в управлението ѝ. Березовски, например, изигра ключова роля за възхода на Путин на власт, осигурявайки обществена подкрепа и финансиране за президентската партия "Единство". Но Путин, бивш офицер от КГБ, беше решен да не изглежда слаб, както Елцин, и веднага след встъпването си в длъжност се стреми да утвърди отново силата на руската държава. Обещанието да стои извън политиката не беше достатъчно, за да защити един олигарх, както някои предполагаха. Както писа политологът Ричард Саква през 2008 г., "докато бизнесът вече беше изваден от политиката, политиката навлизаше все по-решително в бизнеса". Единствените олигарси, които можеха да останат, бяха тези, на които държавата позволяваше.

Като лиши постсъветските олигарси от активите им, Путин успя да напълни държавната хазна

и да разпредели допълнителните богатства сред собствения си нов управляващ елит, създавайки по този начин нова олигархия, изцяло зависима от неговите капризи и желания. След президентските избори през 2012 г., които бяха помрачени от широко разпространени твърдения за измами и масови протести срещу режима, тази система стана хиперцентрализирана и още по-зависима от Путин. Лоялността към Путин, а не управленският опит, стана и остава ключов критерий за успех. Последиците от неспазването на този договор могат да бъдат смъртоносни. Изглежда, че няма нищо по-опасно за един високопоставен руски бизнесмен от отворен прозорец. Списъкът с подозрителни смъртни случаи само след нахлуването в Украйна през 2022 г., когато Путин започна допълнително да стеснява вътрешния си кръг, си заслужава отделна страница в Уикипедия. През септември 2022 г. Равил Магинов, председателят на петролния гигант Лукойл, падна от прозореца на болница в стая, в която по зловещо съвпадение охранителните камери не работеха. Три месеца по-късно Павел Антов, собственик на един от най-големите месопреработвателни предприятия в Русия, падна от прозореца на хотел в Индия. От началото на войната на Русия в Украйна десетки членове на руския бизнес елит загинаха при необичайни обстоятелства.

Падението на руските олигарси е изключително мащабно, но не е съвсем уникално. В авторитарни държавни капиталистически системи, като тези в Саудитска Арабия и Турция, държавата е прилагала репресии срещу бизнес лидерите - чрез разследвания, регулаторен натиск, конфискации на активи, принудителни продажби или политическо остракизиране – когато са заподозрени в нелоялност към режима. През 2009 г. турското правителство глоби една от най-големите медийни компании в страната, Dogan Media Group, с 2,5 милиарда долара за данъчни нарушения – ход, който по-късно The New York Times отбеляза като "широко разглеждан като опит на турското правителство да накаже [компанията] за критиките ѝ" към Реджеп Тайип Ердоган, който по това време беше министър-председател, а сега е президент на страната. Айдън Доган, собственикът на групата, беше принуден да продаде два от вестниците, притежавани от компанията, и през 2018 г., след продължителен контрол и натиск, той продаде цялата компания на проправителствен конгломерат. След опит за преврат срещу Ердоган през 2016 г., турското правителство конфискува активите на над 1000 компании, чиито ръководители са заподозрени в симпатии към опозицията. Оттогава, и особено през последните две години, тази практика само се разшири. Бъдещето на олигарсите в Турция, както и в Русия, зависи изцяло от капризите на властите.

В Саудитска Арабия монархията внимателно управлява бизнес дейностите, за да ги съобрази със своите цели. През 2017 г. до 500 бизнес ръководители, бивши държавни служители и принцове пристигнаха в хотел „Риц-Карлтън“ в Рияд за срещи с престолонаследника Мохамед бин Салман, известен като MBS. Хотелът се превърна в техен затвор. Много от тях бяха задържани в отделни хотелски стаи, разпитвани, а в някои случаи и измъчвани. Някои бяха принудени да прехвърлят активите си в държавната хазна. Видният инвеститор принц Алуалид бин Талал, който беше работил с журналиста Джамал Хашоги (който щеше да бъде убит от саудитски агенти на следващата година), беше задържан за 83 дни, преди да се споразумее с монархията за сума в милиарди долари. Саудитското правителство представи операцията като част от антикорупционна кампания, която продължи до 2019 г. Но много наблюдатели настояват, че операцията наистина е била за консолидиране на управлението и властта на MBS.

Съдбата на тези мъже трябва да служи като предупреждение за бизнес лидерите, които избират да си легнат с авторитарни хора - или за тези, които просто избират да работят удобно на една ръка разстояние. Подобен хазарт може да предложи големи печалби в краткосрочен план, но може да има обратен ефект в дългосрочен план. Някои американски бизнес лидери са опасно близо до срещата със същата съдба.

Съединените щати не са Русия, Турция или Саудитска Арабия, но както отбелязват различни организации на гражданското общество и учени в областта на демокрацията, те преживяват постоянен демократичен отстъпление, процес, белязан от стръмна политическа поляризация, широко разпространено използване на изпълнителната власт и оспорване на свободата на словото и несъгласието.

С началото на втория мандат на Тръмп много видни бизнес и медийни лидери се опитаха да се сприятеляват с президента.

Технологичните гиганти от Силициевата долина предлагат най-ясния пример за това. По време на първата администрация на Тръмп повечето от тези лидери се дистанцираха от него или дори го критикуваха. Но преди Тръмп да се завърне на поста си, те започнаха да променят тона си. Мъск беше най-големият индивидуален дарител на кампанията на Тръмп и свързаните с нея супер PACs по време на изборния цикъл през 2024 г. Малко преди редакционната колегия на The Washington Post да планира да подкрепи Камала Харис за президент, вестникът прекрати практиката си да подкрепя кандидати за президент, ход, който 21 от колумнистите на вестника осъдиха като "изоставяне на основните редакционни убеждения на вестника". Няколко месеца по-късно Зукърбърг обяви, че ще прекрати програмата на компанията си за проверка на фактите в социалните медии, която беше стартирана през 2016 г.

Благосклонният поглед към тези бизнес лидери би подсказал, че те са се опитвали да се подсигурят по време на рутинна смяна на властта. Но предвид готовността на президента през годината след това да предприема отмъстителни атаки срещу всякакви цели, тези магнати сега са станали съучастници във възхода на нов авторитарен държавен капитализъм.

Когато върховенството на закона стане управление на един човек, бъдещето на всички зависи от близостта до този човек. С отслабването на правата върху собствеността и върховенството на закона, нестабилността се превръща в норма – инвестициите се забавят, финансирането става по-скъпо, а веригите за доставки се нарушават. Бизнес лидерите са в добра позиция да говорят открито за опасностите от тази динамика. В Съединените щати видни бизнес лидери понякога са убеждавали Тръмп да се откаже от определени политики.

Системата на западния демократичен капитализъм е загубила много от своите защитници, като упоритият фокус върху нейните недостатъци често засенчва нейните успехи. Мнозина от целия идеологически спектър биха се радвали да видят как някои капиталистически титани падат. Но тази поучителна история не е за идеологията, лява или дясна, а за институционалната ерозия и възхода на конкурентния авторитаризъм. Всеки има интерес да види бизнес лидерите, които се ангажират с демократичните практики и институции, независимо коя партия е на власт. Алтернативата е политическа среда, в която всеки има по-малко права и по-малко свобода – включително, рано или късно, олигарсите. Това е истинският урок на Русия, където олигарсите ги няма, но вредните последици от избора им да подкрепят една несправедлива система остават.