Мечтата на Путин може и да се сбъдне: Разединен Запад и отслабено НАТО

В една от публикациите си в Truth Social, Тръмп заяви, че алиансът е "хартиен тигър“ без САЩ и разкритикува съюзниците от НАТО за това, че не подкрепят американската операция в Иран.

В отговор испанският външен министър Хосе Мануел Албарес призова Европейския съюз да създаде собствена армия и да засили отбранителната интеграция. Коментарите му подчертават, че има няколко въпроса, с които служителите в европейските столици продължават да са заети: Ще напусне ли Тръмп НАТО? Надеждни ли са все още американските гаранции за сигурност за Европа?

Разбира се, ангажиментът на САЩ към НАТО не е лишен от личен интерес. НАТО предлага на САЩ много ключови предимства. Членството на САЩ в НАТО позволява на САЩ да доминират на огромен пазар на отбрана, особено защото американската промишленост обикновено определя технологичните стандарти на НАТО.

НАТО е инструмент за ограничаване на влиянието на Русия, не само в Европа – факт, който администрацията на Тръмп може би подценява – но и в Арктика и Тихия океан, като и двете стават все по-важни за САЩ.

НАТО предоставя на САЩ набор от оперативно съвместими партньори за военни операции по целия свят, като например тези в Ирак, военноморски операции в Червено море и край бреговете на Сомалия. Въпреки това, както Тръмп подчерта, европейците като цяло отсъстват от войната в Иран, което със сигурност е грешка, тъй като политиката за сигурност трябва да се ръководи от интереси, а не от емоции.

Геополитическо предимство

Достъпът на Америка до територията на НАТО осигурява значително геостратегическо предимство, като увеличава стратегическия обхват и дава възможност за изграждане на предни бази за глобални операции, включително противоракетна отбрана и противоподводна война.

В момента, докато някои европейски страни, като Испания, са забранили използването на въздушното си пространство за мисии, свързани с войната в Иран, американските бази и пристанища в Европа предоставят незаменима логистична подкрепа за операциите.

Повече от 20 тежки американски бомбардировача в момента са базирани във Великобритания. Без достъп до бази в Европа, всяка голяма американска военна операция в Близкия изток би била изключително трудна, ако не и невъзможна.

Взаимната отбрана на НАТО, залегнала в член 5 от Договора за НАТО, се осигурява не с мастило на хартия, а с ботуши на място. По време на Студената война "системата от пластове торта“ на съюзническите сили в Германия и "Съюзническите мобилни сили“ за северния и южния фланг на алианса гарантираха участието на американските войници в отбраната срещу потенциална агресия на Варшавския договор от самото начало и по този начин американското участие във войната.

Днес предното присъствие на американски войски и тези на други ключови държави от НАТО на източната граница на НАТО служи на същата цел. Докато американските войски са разположени в Източна Европа, Москва знае, че ангажиментът на Америка да защитава европейските си съюзници е сериозен.

Без съмнение Европа трябва значително да засили отбранителните си способности, особено в противоракетната и противодроновата отбрана, системите за ранно предупреждение и възможностите за удари на далечни разстояния.

Гаранции за сигурност

Европа ще се нуждае не само от американския ядрен щит в обозримо бъдеще, но и от други ключови способности. Би било опасно европейците да сигнализират на Вашингтон, че вече не разчитат на САЩ и ще заменят НАТО с обща европейска отбрана.

Без физическо присъствие на сили, спазването на гаранциите за сигурност не бива да се приема за даденост и военните способности на Европа ще останат ограничени в обозримо бъдеще. И двата фактора имат значителни последици за Украйна, се казва още в коментара на Kyiv independent.

Американските гаранции за сигурност вероятно биха възпрeпятствали Русия, но само ако американски войски бъдат постоянно разположени в Украйна, което е много малко вероятно.

Гаранция за сигурност единствено от Европа най-вероятно няма да отблъсне Путин, просто защото на европейците им липсва военен авторитет.

Освен това, ако нямаше европейски войски на място в Украйна близо до фронтовата линия, би било съмнително дали тези гаранции биха били спазени в случай на необходимост, особено след като Европа е беззащитна срещу ракетни атаки и е много уязвима от масови руски атаки с дронове.

Реалистично погледнато, е малко вероятно водещите европейски сили сериозно да рискуват голяма европейска война в случай на подновена руска агресия срещу Украйна, която би могла да нанесе сериозни щети на собствените им страни.

Следователно, макар американските и европейските гаранции за сигурност несъмнено да са важни за Украйна, най-надеждният и ефективен начин за възпиране на Русия след прекратяване на огъня е бързото изграждане на силни, модерни въоръжени сили, включително „украински железен купол“ и мощни военновъздушни сили, способни да поразяват цели на далечни разстояния.