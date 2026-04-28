Ген. Решетников: За Радев гласуваха хора, които искат нормални отношения с Русия ВИДЕО

Изборната победа на Румен Радев се дължи в голяма степен на желанието на българите да имат нормални отношения с Русия. Тази теза разви ген. Леонид Решетников в интервю за "Дневен ред" на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

Името на Решетников, който е бивш служител на КГБ, се свързва с Радев от години

Причината е едно изследване на ръководения от него в миналото в Руски институт за стратегически изследвания, в което е изведен профил на кандидат-президент, който съвпада с този на Радев. Това проучване е направено през 2016 г. преди първите президентски избори, които Радев печели и преди кандидатурата му изобщо да бъде обявена, пишат от "Медиапул".

Решетников обаче твърди, че изследването е направено, когато вече бъдещият президент е бил кандидат. Руският генерал казва още, че никога не е виждал Радев, а към онзи момент дори тогавашната председателка на БСП Корнелия Нинова знаела малко за него. На въпрос как все пак името на Радев е станало известно на хора, които са можели да го издигнат и подкрепят, Решетников отговори:

"В българските вестници май беше нещо. Аз за първи път чух това в България когато бях и имах среща с Корнелия. Нашето обсъждане на тази кандидатура трая 20 секунди. Кой е този Румен Радев? Тя каза - генерал, ние също не знаем още за него подробно. И с това прекъснахме разговора. И когато той се появи като кандидат, аз в едно предаване по телевизията казах, че това неизвестна личност, защото дори ръководителят на БСП ми казва, че не го познават", разказа Решетников.

Генералът заяви, че много се радва, че българите "избраха човек, който обещава нормално развитие на България не само с ЕС, но и с Русия". По неговите думи нормални отношения означава, че България иска развитие на икономически отношения, преференции с цените на нефт, газ и други продукти от Русия.

"С какво ще плаща? Ще плаща с по-спокойни оценки на нашето историческо минало, с нормални думи и отношения към Русия и нейната политика", заяви Решетников.

И допълни:

"Аз смятам, че получи мнозинство само за това, че той започна да говори за нормални отношения с Русия. Част от електората на БСП, която винаги заемаше позиция като дружески разположена към Русия, но от тези лозунги нищо не излизаше, този електорат също гласува за Румен. И патриотите от "Възраждане", които разбраха, че "Възраждане" не е самостоятелна партия, също гласуваха за Румен. Аз съм убеден, че Румен победи основно с това, че хора, които искат нормални отношения с Русия, гласуваха за Румен. И това е сигнал за него, той нещо трябва да направи в тази посока. Вярвам, че ще се опита".

От друга страна обаче той неколкоратно заяви, че българите не могат да направят сериозно действие в посока развитие на отношенията си с Русия.

Според Решетников България е прекалено зависима от ЕС и САЩ, за да се опита някой да променя тази линия

"Тук всички сме убедени, че зависимостта на България от Европа, от САЩ е толкова голяма, че трябва много мъжество и голяма смелост, за да се провежда независима политика", каза Решетников.

Въпреки това той подчерта, че не малко българи искат нормални отношения, а някои - дори дружески. Има дори такива, коментира генералът, които искат съюз с Русия.

Руските власти са убедени, че български олигарси са откраднали 700 млн. долара за нерелеализирания газопровод "Южен поток", разбра се от думите на Решетников. Темата бе повдигната след като генералът бе попитан чувал ли е за случка, публично разказана у нас от бившия зам.-председател на ДПС - Осман Октай. Той твърди, че при една от срещите си с Радев президентът Владимир Путин дори не станал от дивана, за да го посрещне, а направо го попитал кога ще бъдат върнати милионите.

"Не вярвам, че Путин може да не стане от дивана, когато види някакъв представител на друга държава, дори да не е много симпатична за Русия. Не вярвам, той е много възпитан човек и ако иска да направи забележка, той намира думи и не обижда човека", заяви Решетников.

По повод 700-те млн. долара Решетников заяви:

"Ние знаем, че са откраднати. Да се върнат - никой не вярва, че на този свят нещо откраднато се връща. Не сме наивни".

Запитан дали в "Южен Поток" някакво участие има Делян Пеевски (както твърди банкерът Цветан Василев) Решетников заяви, че няма такива данни. И допълни, че познава Пеевски като като човек, "който поддържа само антируски акции и правителства" през последните години. В Русия се знае, че има "такъв деятел", който е напълно враждебен.

"Преди това също беше враждебен, но не чак толкова. Все пак търсеше своето място в политиката. Няма големи изменения в неговата позиция, стана по-активен, по-арогантен", заяви Решетников.

Като премиер Бойко Борисов се опитваше да балансира между интересите на ЕС и на Русия, коментира още Решетников. Според него обаче тази стратегия е приключила някъде около 2023 г. Причината била, че Европа искала да прекрати баланса. След това Борисов вече не излеждал като човек, който не иска да разруши всички отношения с Русия.