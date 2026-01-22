Осуетиха заговор за умишлено повреждане на частния самолет на Мерц

Германската полиция арестува трима души в самолетен хангар в западната част на Федералната република, помещаващ частния самолет на канцлера Фридрих Мерц, предаде ДПА.

Органите на реда предполагат, че две жени на 23 и 28-годишна възраст и мъж на 56 години са имали намерение да повредят самолета, съобщи прокуратурата в родния град на Мерц Арнсберг.

Тримата са арестувани за незаконно проникване в хангара, след като са влезли без разрешение на летище Арнсберг-Менден през нощта.

Мерц, който пое поста през май миналата година, е запален пилот и живее в Арнсберг, на около 400 километра югозападно от Берлин.

Полицаите се усъмнили, след като шофьор попитал за посоката към местно летище. Той по-късно е разпознат като известен ляв активист и вниманието на органите на реда се насочило към хангарa, където се намира самолетът на Мерц, и това довело до ареста на тримата германски граждани.

Групировка на име „Колектив за съпротива“ пое отговорност за конспирацията и добави, че тя е организирана "като част от протестна акция, целяща да попречи на частния самолет на Фридрих Мерц да лети".

(БТА)