България е първа в ЕС по брой компании, контролирани от Русия

България се оказва на първа линия в ЕС по брой компании, контролирани от руски капитали, следвана от Чешката република, и с изненадващо бърз ръст - Италия. Данните, събрани и анализирани от агенцията Moody's, разкриват сложна и противоречива картина на икономическите връзки между ЕС и Русия в контекста на войната в Украйна и засилените санкции срещу Москва. Анализът е отразен и от италианския всекидневник „Кориере дела сера", пишат от "24 часа".

Към януари 2026 г. България е страната с най-голям брой компании в ЕС, притежавани в над 40% от руски физически или юридически лица. Става дума за над 13 000 дружества, според данните на Moody's. Това не е внезапен феномен, а резултат от дългогодишни и дълбоко вкоренени икономически връзки между двете държави.

Ключова роля играе стратегическото положение на България като транзитна държава за руски природен газ, включително чрез газопровода TurkStream. Този енергиен коридор е насърчил устойчиво присъствие на руски капитали, особено в недвижимите имоти, търговията и услугите. Именно тази историческа и геоикономическа обвързаност обяснява защо България оглавява класацията, без това да представлява ново или внезапно отклонение.

На второ място в ЕС е Чешката република, която също поддържа стари индустриални и търговски отношения с Русия. Там руските участия са концентрирани основно в промишлеността, енергетиката и логистиката. Подобно на България, чешкият случай се възприема като структурен и исторически обусловен, а не като резултат от заобикаляне на санкциите в последния момент.

Истинската изненада идва от Италия. Според данните на Moody's, цитирани от „Кориере дела сера", броят на италианските компании, контролирани от руски капитали, е скочил от 2 564 на 4 497 само за шест месеца, или ръст от 75%. Това превръща Италия в третата страна в ЕС по този показател. Този внезапен растеж е определен като уникален и аномален в европейски контекст. В повечето други държави членки броят на подобни компании намалява или остава стабилен. В Германия например се отчита спад, а във Франция компаниите с руски контрол са около една трета от италианските.

Феноменът става видим след въвеждането на член 5r от Регламент 833/2014 на ЕС, част от 12-ия пакет санкции, приет в края на 2023 г. Той задължава банките и финансовите институции да декларират на всеки шест месеца всички преводи над 100 000 евро, свързани с компании в ЕС, които са над 40% руска собственост. Целта е да се проследят евентуални парични потоци, които биха могли да подпомагат руската военна машина.

Moody's, една от водещите световни агенции за кредитен рейтинг, финансов анализ и управление на рискове, събира тези данни и ги предоставя на правителства, банки и компании, за да подпомогне спазването на санкционните режими.

Според Никола Пасариело, директор „Финансови престъпления и съответствие" в Moody's за Южна Европа и Африка, произходът на средствата често остава непроследим: отчетността се ограничава до гражданството или седалището на акционерите, а не до реалния източник на капитала. Теоретично капиталите не би трябвало да идват директно от Русия, тъй като руската централна банка ограничава износа на капитали, но практиката показва, че съществуват обходни канали.

Новите компании с руски контрол в Италия често декларират ниски индивидуални обороти и са концентрирани в туризма, хотелиерството и недвижимите имоти. Въпреки това общият им оборот достига 2,5 милиарда евро годишно и това е най-високият в ЕС, наравно с Германия. Те оперират също в търговията, производството, професионалните услуги, строителството и дори във финансови и застрахователни дейности.

Италия разполага с една от най-силните системи за борба с прането на пари в света, но според анализаторите тя ще бъде подложена на сериозно изпитание, особено на фона на 19-ия пакет санкции на ЕС, който разширява ограниченията върху енергията, криптовалутите, платежните системи и гиганти като Газпром и Роснефт.

Към януари 2026 г. в ЕС има 49 085 компании с над 40% руска собственост, което е ръст от близо 3% спрямо лятото на 2025 г., сочат данните на Moody's. Това показва, че въпреки санкциите руските икономически интереси в Европа не изчезват, а се пренастройват.

Както заключава Moody's, тези тенденции подчертават необходимостта от постоянна бдителност, по-строг контрол и по-дълбока прозрачност, особено в страни, където ръстът изглежда внезапен и трудно обясним.